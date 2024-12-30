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教宗為韓國空難禱告致哀 關心各地戰火下家庭

中央社／ 羅馬30日專電

韓國濟州航空失事造成179人罹難，教宗方濟各29日在三鐘經（Angelus）儀式結束後，為韓國空難受害者、家屬、倖存者祈禱，並向世界各地遭受戰爭波及的家庭表達慰問。

教宗方濟各（Pope Francis）29日在「聖家節」（Feast of the Holy Family）向信徒發表三鐘經談話時，將思緒轉向世界各地正哀悼親友死亡的人們，並關心受到衝突影響的家庭。

教宗在三鐘經祈禱儀式結束後，向聖伯多祿廣場現場及透過直播觀看儀式的群眾問候，他表示，「我的哀思與許多韓國家庭同在，他們正在悼念因嚴重空難喪生的親人，我加入為倖存者和逝者祈禱的行列」。

韓國濟州航空一架載有181人的客機29日發生重大空難，全機179人喪命、僅2人生還。這台波音737-800客機29日從泰國曼谷起飛，降落韓國務安國際機場時，衝出跑道撞向機場圍牆，隨後爆炸起火。

教宗也呼籲信徒，為世界上所有遭受戰爭之苦的家庭祈禱。他具體點出幾個國家或地區表示，「在飽受戰爭蹂躪的烏克蘭、巴勒斯坦、以色列、緬甸、蘇丹，以及剛果民主共和國的北基伍省（NorthKivu），讓我們為所有受衝突影響的家庭祈禱」。

教宗方濟各另在致詞中勸告，父母對孩子的傾聽比理解更重要，「父母應該承認孩子存在與自主思考的權利，孩子們需要這個」。教宗認為，用餐時是很好的對話時光，「家人要共度美好時光，應坐在餐桌旁交談，而不是看手機」。

南韓 機場 濟州航空

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