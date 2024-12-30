拜登哀悼濟州航空179死 美國運安航管機構聯手波音赴韓協助調查
南韓濟州航空一架波音737-800型客機29日發生嚴重空難，造成179人罹難，僅2名機組人員生還。美國總統拜登也向南韓表達哀悼，並承諾提供必要協助，而美國也已派遣運輸安全委員會（NTSB）、聯邦航空管理局（FAA）與負責製造的波音公司前往調查肇事原因。
韓聯社報導，拜登在聲明中表示，與夫人吉兒對濟州航空事故傷亡深感悲痛，而美國作為韓國親近盟友，與受到這場悲劇影響的民眾同在，且美國隨時準備提供任何必要援助。
衛報報導，NTSB於30日在社群X證實，召集旗下調查員、FAA與波音組成團隊，協助南韓航空暨鐵路事故調查委員會（ARAIB），共同調查12月29日濟州航空空難。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言