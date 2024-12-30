拜登哀悼濟州航空179死 美國運安航管機構聯手波音赴韓協助調查

南韓濟州航空一架波音737-800型客機29日發生嚴重空難，造成179人罹難，僅2名機組人員生還。美國總統拜登也向南韓表達哀悼，並承諾提供必要協助，而美國也已派遣運輸安全委員會（NTSB）、聯邦航空管理局（FAA）與負責製造的波音公司前往調查肇事原因。

韓聯社報導，拜登在聲明中表示，與夫人吉兒對濟州航空事故傷亡深感悲痛，而美國作為韓國親近盟友，與受到這場悲劇影響的民眾同在，且美國隨時準備提供任何必要援助。

衛報報導，NTSB於30日在社群X證實，召集旗下調查員、FAA與波音組成團隊，協助南韓航空暨鐵路事故調查委員會（ARAIB），共同調查12月29日濟州航空空難。