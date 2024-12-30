韓國濟州航空失事179死僅2生還 倖存空少：醒來時已獲救

中央社／ 首爾29日綜合外電報導

韓國濟州航空載有181人的7C2216號客機今天發生致命空難，其中179人身亡、僅2人生還，據報導其中1名倖存者是男性空服員。他表示：「當我醒來時，我了解自己已經獲救。」

英國廣播公司（BBC）、美國有線電視新聞網（CNN）、韓聯社及朝鮮日報報導，這起空難的其中1名倖存者是濟州航空33歲男性空服員。

他先是被送往木浦市1家醫院，位於機場以南約25公里處，之後被移送至梨花女子大學首爾醫院。

醫生指出：「他溝通無礙。目前沒有記憶喪失或類似情況的跡象。」

據報導，這名倖存者多處骨折，由於有全身癱瘓等後遺症風險，他正接受特殊照護。

根據CNN，今天這起空難的另1名倖存者是女性，正在首爾峨山醫院接受治療。

南韓 機場 濟州航空

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