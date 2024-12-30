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南韓失事機上無我國旅客 賴總統致哀

聯合報／ 記者侯俐安鄭媁／台北報導

南韓濟州航空一架載有一七五名乘客和六名機組員班機失事造成傷亡。總統府發言人郭雅慧昨天表示，失事班機無我國籍旅客搭乘，賴總統代表我政府及人民向不幸罹難者及家屬致上深切哀悼之意，並希望傷者早日康復，同時向南韓政府表達關心與慰問、提供必要協助，盼後續各項搶救及復原工作順利進行。

外交部表示，第一時間已由亞東太平洋司司長藍夏禮向駐台北韓國代表部代表李殷鎬傳達慰問，我國駐南韓代表梁光中也已代表我政府與人民向南韓政府表達由衷慰問之意。

南韓 機場 濟州航空

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