起落架故障 衝出跑道撞牆爆炸 南韓客機空難179死
南韓濟州航空一架波音737-800型客機，廿九日上午約九時三分（台灣時間同日上午約八時三分）在南韓全羅南道務安國際機場降落時墜毀，機上一八一名乘客及機組員有一七九人罹難，僅一男一女共兩名機組員生還。
南韓空難 罹難人數最多一起
這是南韓國內空難中罹難人數最多的一起，也是近卅年來涉及南韓國航的最嚴重災難。南韓等外媒報導，出事航班編號為7C 2216，載有一百七十五名乘客與六名機組員，事發時以機腹著陸，隨即衝出跑道撞上機場外牆並爆炸。
消防單位費時四十分鐘左右撲滅火勢，負責人李正賢指出，該機除了機尾，機體其餘部分幾乎無法辨識；倖存的兩名生還者是在機尾處獲救。
機上乘客共八十二名男性和九十三名女性，最年幼僅三歲、最年長為七十八歲。多數乘客介於四十多歲至六十多歲。除了兩名泰國人，其餘均為韓籍。
前一天 該機才飛到桃園機場
該機廿九日凌晨一時卅分從泰國曼谷起飛，原定上午八時卅分降落務安機場，但準備降落在一號跑道時發現無法正常著陸而重飛，第二次嘗試著陸時就墜毀。濟州航空為此深表歉意，承諾盡力善後，這是該公司自二○○五年成立以來首度發生致命事故。務安機場所有國內及國際線航班皆已取消。
南韓國土交通部航空政策室室長朱鍾浣在記者會說，務安機場塔台廿九日上午約八時五十七分向事故客機發出鳥擊預警。僅一分鐘後機長就發出求救信號。該機接著嘗試在十九號跑道著陸，在起落架未放之下以機腹著陸，最後發生憾事。
據飛行資料網站FlightAware，該機廿八日才飛完桃園國際機場至務安機場的航線，十二月還曾飛桃園到務安、曼谷到務安、日本長崎到務安、南韓仁川到務安、濟州到務安和馬來西亞亞庇到務安等多條航線。
鳥擊肇禍？ 已尋獲兩黑盒子
南韓代理總統、代理總理兼企畫財政部部長崔相穆，廿九日在首爾主持中央災難安全對策本部會議，宣布全國為期七天的國家哀悼期，直至明年一月四日午夜。他並就這起慘劇深感悲痛和歉疚。
事故現場及全羅南道、光州市、首爾及世宗市等十七個市、道也設置臨時靈堂。中央政府各部門、地方政府和公共機構辦公樓降半旗致哀，公務員在胸前別絲帶致哀。
南韓官員認為，起落架故障可能是鳥擊造成，進而引發事故，已展開現場調查釐清原因。調查人員已在殘骸中尋獲座艙語音記錄器和飛航資料記錄器兩個黑盒子，但可能需至少半年才能確定事故原因。
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