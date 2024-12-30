起落架故障 衝出跑道撞牆爆炸 南韓客機空難179死

事故客機衝撞機場外牆後爆炸，竄出陣陣濃煙與火光。（法新社） 南韓濟州航空一架波音737-800型客機，廿九日上午約九時三分（台灣時間同日上午約八時三分）在南韓全羅南道務安國際機場降落時墜毀，機上一八一名乘客及機組員有一七九人罹難，僅一男一女共兩名機組員生還。

南韓空難 罹難人數最多一起

這是南韓國內空難中罹難人數最多的一起，也是近卅年來涉及南韓國航的最嚴重災難。南韓等外媒報導，出事航班編號為7C 2216，載有一百七十五名乘客與六名機組員，事發時以機腹著陸，隨即衝出跑道撞上機場外牆並爆炸。

消防單位費時四十分鐘左右撲滅火勢，負責人李正賢指出，該機除了機尾，機體其餘部分幾乎無法辨識；倖存的兩名生還者是在機尾處獲救。

機上乘客共八十二名男性和九十三名女性，最年幼僅三歲、最年長為七十八歲。多數乘客介於四十多歲至六十多歲。除了兩名泰國人，其餘均為韓籍。

前一天 該機才飛到桃園機場

該機廿九日凌晨一時卅分從泰國曼谷起飛，原定上午八時卅分降落務安機場，但準備降落在一號跑道時發現無法正常著陸而重飛，第二次嘗試著陸時就墜毀。濟州航空為此深表歉意，承諾盡力善後，這是該公司自二○○五年成立以來首度發生致命事故。務安機場所有國內及國際線航班皆已取消。

南韓國土交通部航空政策室室長朱鍾浣在記者會說，務安機場塔台廿九日上午約八時五十七分向事故客機發出鳥擊預警。僅一分鐘後機長就發出求救信號。該機接著嘗試在十九號跑道著陸，在起落架未放之下以機腹著陸，最後發生憾事。

據飛行資料網站FlightAware，該機廿八日才飛完桃園國際機場至務安機場的航線，十二月還曾飛桃園到務安、曼谷到務安、日本長崎到務安、南韓仁川到務安、濟州到務安和馬來西亞亞庇到務安等多條航線。

鳥擊肇禍？ 已尋獲兩黑盒子

南韓代理總統、代理總理兼企畫財政部部長崔相穆，廿九日在首爾主持中央災難安全對策本部會議，宣布全國為期七天的國家哀悼期，直至明年一月四日午夜。他並就這起慘劇深感悲痛和歉疚。

事故現場及全羅南道、光州市、首爾及世宗市等十七個市、道也設置臨時靈堂。中央政府各部門、地方政府和公共機構辦公樓降半旗致哀，公務員在胸前別絲帶致哀。