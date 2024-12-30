全力救災 南韓各黨暫擱政爭

本月三日南韓總統尹錫悅突宣布戒嚴，國內政治、經濟和社會層面一連串混亂，國會最大黨兼最大在野黨代表（黨魁）李在明和執政黨國民力量黨國會黨鞭權性東於廿九日空難發生後均已擱置政爭，表明救災第一。

除了廿七日才繼任代理總統的崔相穆宣布為期一周的國家哀悼期，在各項下任總統人選民調皆暫居首位的李在明，在國會召開該黨緊急最高委員會後，親赴事故現場所在的務安郡設置該黨「狀況本部」。

由約一千五百個公民與社會團體組成的「尹錫烈立即下台與社會大改革緊急行動」廿九日聲明，為倖存者祈福並為死難者哀悼。「倒尹」團體考慮將卅或卅一日舉行的彈劾尹錫悅集會延期。權性東也呼籲中央政府相關單位應與全羅南道的共同民主黨籍知事金瑛錄密切合作。