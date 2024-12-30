空難現場 血腥、燃油瀰漫 吊起機身搜救

南韓濟州航空一架波音客機廿九日上午墜毀，機上一八一人除兩人獲救外全數罹難。韓媒報導，該機機身全毀，加上許多遺體受損嚴重，辨識罹難者極為困難；搜救人員致力搜尋四散的遺體，並留意是否有遺體被外拋到鄰近地區。

事發地的務安消防單位負責人李正賢說，只有機尾部分還維持一點原形，其餘幾乎無法辨識。韓媒報導，除了飛機尾部外，其餘部分全部被燒盡，消防部門完成初期滅火後才救出二名受傷的機組員。

南韓務安國際機場，失事客機機身被起重機吊起，現場搜救人員漏夜尋找罹難者遺體或屍塊。（法新社）

路透引述目擊者報導，事故現場可聞到燃油和血腥味；工作人員身穿防護衣仔細搜索現場，軍人則在附近灌木叢中搜索。尋獲的遺體已設置臨時太平間加以安置，並有靈車排隊將遺體運離。

法新社報導，截至廿九日傍晚，機身被巨大黃色起重機吊起以利人員繼續搜救。事發跑道尾端，現場警方封鎖線後方可見幾個座椅和其他金屬塊，讓人一窺空難時衝擊的力道。現場附近，僅聽得見相機的低沉聲響和記者進行直播的話聲。

數百名罹難者家屬啞然無言。墜機數小時後，許多乘客家屬在機場的入境區集結，部分家屬落淚、相擁，有紅十字會志工在現場發放毛毯。當醫護人員宣布一批廿二人罹難者名單時，有家屬發出哀號並大聲痛哭。一名家屬要求記者不要拍攝，直言「我們不是動物園裡的猴子…我們是失去親人的家屬」。

原本用來顯示航班起降資訊的告示牌，被用來列出罹難者姓名、出生日期和國籍等資料，許多等待資訊的家屬表情驚愕、哀傷。一名婦女還被用擔架抬出，似乎是驚嚇過度而暈倒。隨著罹難者姓名和身分逐漸確認，機場也迴盪著慟哭和尖叫。

部分家屬希望能親自指認遺體，但警方堅持經由指紋分析確認身分後才會揭露罹難者姓名，導致家屬和當局人員在機場發生爭執。

失事的濟州航空客機墜毀前，從務安國際機場的跑道偏離，同時有黑煙竄出。（路透）

許多乘客是度假回國後遭遇死劫。一名六十五歲趙姓婦人說，她妹妹到曼谷度假，就在廿九日當天「去了天國」；一名在機場休息室等待的男性長者則說，「我兒子在那架（失事）飛機上，他還沒有獲得辨識」。

一名陪同罹難者家屬的友人說，過去只在新聞看到世越號沉沒、梨泰院踩踏事件等重大事故，現在身邊親近的人就有這類遭遇，令人難以承受，「我不覺得我能完全理解家屬的悲傷」。

南韓警察廳已派出一六九位調查人員和鑑識專家協助迅速辨識罹難者；南韓國土交通部在當地下午四時卅分的聲明指出，搜救行動一共動員一五七二人，包括四百九十名消防員、四五五名警察、三百四十名軍方人員，以及海巡單位和地方政府人員。