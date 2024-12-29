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濟州航空事故班機「黑盒子」受損 釐清空難肇因恐需半年以上
南韓濟州航空1架波音737-800型客機，29日在該國全羅南道務安國際機場發生空難。鑒於尋獲的「黑盒子」損毀，當局擔憂對黑盒子的判讀時間恐需半年以上。
南韓國土交通部雖已在事故現場找到俗稱黑盒子的飛航紀錄器（FDR），卻發現有部分毀損，最快可能約需1個月才能判讀完。
一旦確定受損情況嚴重，還需委託美國國家運輸安全委員會（NTSB）協助，屆時僅解碼過程就需6個月以上。如此一來將無法在短期內就盡快得知確切肇因。
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