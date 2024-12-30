南韓空難 官方再遇新危機

南韓濟州航空一架載有181人的客機29日在務安國際機場機腹著陸後，失控衝撞外牆爆炸，造成至少177人罹難，為南韓國內歷來最嚴重的空難事故。在南韓政治危機拖累韓元重貶、美國總統當選人川普即將上任之際，才剛代行總統職務兩天的副總理兼財長崔相穆，再遭遇新的重大考驗。

在當地時間29日上午約9時左右，濟州航空從曼谷起飛，載有175名乘客與六位機組人員、班機代碼2216的波音737-800客機，要在務安國際機場降落時，塔台人員發布鳥擊警告，機長在1分鐘後發出求救訊號，並且試圖在起落架未正常放下的情況下以機腹緊急降落，但因為無法完全減速，最後失控衝撞水泥外牆並且爆炸。

截至當地時間晚間7時，當局表示有兩名機組人員在機尾獲救，已尋獲177具遺體，但救難人員表示，除了已獲救的兩人，不太可能找到其他生還者，因此推測可能共179人罹難，初步調查推測，這起事故為鳥擊造成起落架無法正常運作。175位乘客中，173人為南韓人，其他兩人為泰國人。

這是南韓國內歷來最嚴重的空難，也是20多年來南韓航空業者的最嚴重空難，上次是大韓航空班機1997年在關島墜毀，超過200人罹難。

濟州航空代表理事金梨培向罹難者及其家屬致歉，並表示將承擔責任。濟州航空表示，發生事故的客機機靈15年，之前沒有意外紀錄，波音也正了解確切原因，釐清相關情勢。波音737-800窄體客機為最被航空業廣泛使用且可信的客機之一，目前有超過4,000架服役中。

崔相穆隨即指定務安危特別災難區，允許當局擴大支援，包括緊急紓困、災後重建計畫、以及提供受難者與家屬財務援助。

此時也正值南韓陷入嚴重的政治危機，之前代行總統職務的總理韓悳洙，上周因拒絕任命國會通過的三名大法官，遭國會彈劾，崔相穆上周五才剛代行總統職務，還沒完全掌握狀況便遭遇這個重大考驗。

路透報導，政府部會還在釐清因應這起空難的指揮鏈、以及如何發布官方聲明，官員透露，各部會都有負責向崔相穆彙報的團隊，但尹錫悅的總統幕僚沒有，現在也還沒決定尹錫悅和韓悳洙辦公室會由誰向崔相穆報告。