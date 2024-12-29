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濟州航空客機疑因鳥擊失事179死 專家持懷疑態度「從未見過」

中央社／ 首爾29日綜合外電報導
南韓濟州航空載有181人的7C2216號客機今天發生致命空難，其中179人身亡、僅2人生還。圖／法新社
南韓濟州航空載有181人的7C2216號客機今天發生致命空難，其中179人身亡、僅2人生還。圖／法新社

韓國濟州航空載有181人的7C2216號客機今天發生致命空難，其中179人身亡、僅2人生還。有專家指出，這起事故存在許多不確定性，並質疑該班機可能是因鳥擊失事的初步說法。

路透社報導，濟州航空失事的這架波音737-800客機降落時顯然沒放下起落架，它以機腹在韓國務安國際機場著陸的時機，以及飛機或許是遭遇鳥擊的通報消息，這些情況都引起目前無法解答的疑問。

然而有專家表示，鳥擊似乎不太可能造成起落架故障。

曾任航空評鑑網站AirlineRatings.com總編輯的湯瑪斯（Geoffrey Thomas）說道：「鳥擊並不罕見，起落架出問題也不稀罕。鳥擊發生頻率遠高得多，但本身通常不會導致飛機毀損。」

澳洲航空安全專家戴爾（Geoffrey Dell）談到：「我從未見過鳥擊造成起落架無法放下。」

戴爾還說，若有鳥群被吸進CFM國際公司（CFM International）製造的發動機，鳥擊可能會影響飛機，但不會直接讓發動機關閉，機師因此能有一些時間應對此狀況。

南韓 機場 濟州航空

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