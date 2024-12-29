濟州航空失事釀傷亡！數百位親友湧機場航廈 家屬哀慟：我的妹妹上天堂了
南韓濟州航空今天發生空難後，家屬趕赴機場等候消息，現場氣氛哀慟。網路上則出現1篇對話截圖，1名乘客傳訊息給小孩，孩子晚半小時回覆，但此刻已天人永隔，孩子的回覆永遠得不到「已讀」的標示。
1架載有181人的濟州航空班機今天從泰國曼谷起飛，在降落南韓務安國際機場時卻衝出跑道，撞向機場圍牆爆炸起火，機上乘客175人（南韓籍173人、泰國籍2人），機組員有6人，全機僅2人獲救。
法新社報導，機上人員的家屬聚集在機場航廈內等候消息，許多人露出震驚不已、泫然欲泣的表情。一名女子被抬上擔架送走，似乎是過度驚嚇而暈了過去。
看板上未如往常顯示飛機起降資訊，而是一個個罹難者姓名、生日與國籍。隨著死者身分逐一確認，哭喊聲在兩層樓的航站內迴盪。
許多乘客是在假期結束返國時遇難。一名65歲曹姓婦人告訴法新社：「我的妹妹今天上天堂了。」戴著口罩與灰色針織帽的她說，妹妹跟朋友一起去曼谷度假，卻遭遇不幸。
網路上也出現家屬的心碎故事。1名焦急的網友告訴當地媒體，母親和5個阿姨都在飛機上，「我被告知她們會在今天上午8時50分左右抵達，所以我到機場來接我媽和阿姨，但我完全沒有她們的消息」。
當地媒體還廣泛引用通訊軟體KakaoTalk上1則揪心的對話截圖，那是1名乘客與家人的最後對話。
這位為人父母的乘客寫道：「等一下，有鳥卡在機翼，現在無法降落了…我該留遺言嗎？」傳送時間是上午9時01分。
孩子在上午9時37分傳訊息回覆說：「為什麼我打不通你的電話？」但這則訊息一直顯示未讀。
當局引述乘客名單表示，失事飛機上最年幼的乘客是1名3歲男孩，最年長乘客為78歲，有5名死者不滿10歲。
失事現場附近只聽得到按快門的聲響及記者現場轉播的聲音。在跑道周邊區域，法新社記者看到免稅品型錄及機組人員使用的手套散落一地，不遠處就是焦黑的飛機尾翼。
南韓今天排球、籃球等體育賽事都為這起空難默哀片刻，主要電視台全都異動節目改播這起空難新聞，年終娛樂獎項表演和喜劇秀紛紛喊卡。
發生這起事故之際，南韓正深陷政治動盪。因戒嚴事件遭停職的南韓總統尹錫悅本月稍早被彈劾後，代理總統韓悳洙27日也遭彈劾，導致國家領導人在3週內換了又換。空難發生後，要求尹錫悅下台的民團表示正在評估是否延後舉行大型示威集會。
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