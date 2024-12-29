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濟州航空失事179人罹難 南韓進入7天國家哀悼期…代理總統：深感悲痛和歉疚

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
南韓代理總統崔相穆29日針對濟州航空空難在中央政府首爾辦公大樓，主持中央災難安全對策本部第三次會議。他在會議結束後離開大樓，神色凝重。歐新社
南韓代理總統崔相穆29日針對濟州航空空難在中央政府首爾辦公大樓，主持中央災難安全對策本部第三次會議。他在會議結束後離開大樓，神色凝重。歐新社

韓聯社報導，南韓政府29日針對濟州航空空難宣布，全國進入國家哀悼期七天，截至1月4日24時。這起空難造成機上181人中有179人罹難，僅2人倖存。

南韓代理總統崔相穆當天在中央政府首爾辦公大樓，主持中央災難安全對策本部第三次會議，並宣布上述內容。崔相穆表示，身為代理總統，我對這次慘劇深感悲痛和歉疚。

韓聯社指出，事故現場務安國際機場、全羅南道、光州市、首爾市和世宗市等17個市、道將設置靈堂，中央政府所有部門、地方政府和公共機構辦公大樓將降半旗哀悼，公職人員也將在胸前別上絲帶致哀。

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