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濟州航空失事為境內死亡數最多慘案 南韓歷來重大空難一次看

中央社／ 首爾29日綜合外電報導
消防員在南韓全羅南道務安國際機場濟州航空飛機殘骸附近工作。歐新社
消防員在南韓全羅南道務安國際機場濟州航空飛機殘骸附近工作。歐新社

南韓濟州航空7C2216客機今天發生重大事故造成179死2傷，成為南韓境內歷來死亡數最多空難，也是1997年大韓航空班機墜毀關島致200多人罹難以來涉及南韓航空業者的最慘空難。

南韓境內死亡人數最多空難的舊紀錄是發生於2002年，當時中國國際航空一架波音767-200型客機墜毀南韓東南部港市釜山附近的山上，導致129人喪生、37人受傷。

發生在南韓境內或涉及南韓航空業者的其他重大空難，路透社整理如下：

1983年9月，大韓航空007號班機進入蘇聯庫頁島（Sakhalin）領空期間，遭到蘇聯戰機擊落，導致機上269人全數罹難。

1993年7月，韓亞航空一架波音737-500型客機因天氣惡劣，機長嘗試強行降落南韓木浦機場跑道，卻意外撞向距離跑道4公里遠的山區，飛機隨即爆炸起火，導致機上逾60人喪生。

1997年8月，大韓航空一架波音747-300型班機墜毀美國領地關島當地的國際機場附近山區，機上共載有254人，超過220人死於這起空難。

2011年7月，韓亞航空一架波音747-400型貨機墜毀南韓濟州島以西海面，後來確定是貨艙起火引發這起空難，正副機長雙雙罹難。

2013年7月，韓亞航空一架波音777型客機墜毀美國舊金山國際機場，飛機撞到機場跑道盡頭的海堤，使發動機和機尾脫落，機上300多人中，有3位中國乘客死亡、逾180人受傷。

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