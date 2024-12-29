濟州航空客機墜毀 習近平向南韓代總統致慰問電：表示深切哀悼

南韓濟州航空一客機29日上午在南韓西南部務安機場降落時失控墜毀，機上181人當中，2名機組人員獲救，罹難者增至179人。大陸國家主席習近平當日傍晚就濟州航空客機失事一事向南韓行總統職權的副總理（代理總統）崔相穆致慰問電。

據新華社報導，習近平於29日就南韓濟州航空發生客機空難造成重大人員傷亡向崔相穆致慰問電。習近平指出，「驚悉貴國濟州航空一架客機失事，造成重大人員傷亡。我謹代表中國政府和中國人民，對遇難者表示深切哀悼，向遇難者家屬致以誠摯慰問，並祝願傷者早日康復。」

韓聯社指出，29日上午9時許，在南韓務安國際機場，從泰國曼谷出發的濟州航空編號7C-2216航班在著陸時脫離跑道並撞向機場圍牆，導致機身嚴重損毀並起火。據了解，該機機型為波音737-800，共載有181人，其中乘客175人（韓籍173人、泰籍2人），機組人員6人。事故已造成179人遇難，2人獲救。

南韓國土交通部則表示，事故調查委員會回收墜毀班機上其中一個黑盒子，即是飛行資料紀錄器（FDR），另一個黑盒子駕駛艙通話紀錄器（CVR）尚在尋找。南韓當局指出，尋獲飛行資料紀錄器後將由安全調查人員進行分析，釐清事故可能原因。

另，中國駐光州總領事館於當日上午10時即於微信公眾號發出消息指，29日9時許，南韓濟州航空7C-2216航班在全羅南道務安國際機場降落時，偏離跑道撞上機場圍欄後起火。截至目前，有關方面確認機上無中國公民。

此外，封面新聞提到，該出事航班抵達光州務安後，按原計劃將執飛於當日11時40分從濟州飛往北京大興的7C-8135航班。有原本購買該航班的內地乘客表示，得悉航班出事，嚇得無法反應，心情沈重，並稱濟州航空未給予航班取消的安排，許多旅客正考慮搭船返回大陸。