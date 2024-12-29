濟州航空失事增至179罹難 消防單位曝機身幾乎全毀：僅機尾勉強看得出形狀

南韓濟州航空一架載有181人的班機從泰國曼谷起飛降落南韓時，衝出跑道撞護欄起火。根據韓聯社報導，死亡人數上升至179人，兩人生還。

緊急救援人員從飛機殘骸救出2名倖存者之後，南韓消防單位官員表示，失事航班的其他乘客生還機會極為渺茫。

當地消防部門在一份聲明中表示：「飛機撞上護欄後，乘客從飛機上彈出，幾乎沒有生還機會。」

緊急救援人員救出兩名機組人員，並轉移到安全地點，當地衛生官員表示他們意識仍清楚。

務安消防單位負責人李正賢（Lee Jung-hyun，音譯）在簡報中表示，目前僅有機尾一男一女、兩名機組人員獲救。

他說：「只有機尾還能勉強看出一些形狀，其餘部分幾乎無法辨識。」

消防單位官員亦說，濟州航空飛機在迫降中「幾乎完全被毀」。

務安消防單位在聲明中表示：「這架飛機幾乎完全被毀，辨識死者身分非常困難。」