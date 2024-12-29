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濟州航空慘案已177人罹難…韓國土交通部記者會說明 現場設臨時停屍間

中央社／ 首爾29日綜合外電報導
全羅南道務安國際機場，一名消防員和一隻狗在濟州航空一架波音 737-800 系列飛機墜毀並起火的現場附近工作。法新社
全羅南道務安國際機場，一名消防員和一隻狗在濟州航空一架波音 737-800 系列飛機墜毀並起火的現場附近工作。法新社

南韓濟州航空一架波音737-800客機今天從泰國曼谷起飛降落南韓務安國際機場時，衝出跑道撞向機場圍牆，隨後爆炸起火，機上181人已知177人罹難、2人失蹤、2人獲救，2個黑盒子已找到。

英國衛報（The Guardian）報導，南韓國土交通部表示，機上2個黑盒子已由調查人員在殘骸中尋獲，其中在當地時間上午11時30分找到座艙語音紀錄器（CVR），並在下午2時24分找到飛航資料紀錄器（FDR）。

根據美國有線電視新聞網（CNN），國土交通部表示，從影片中看來，飛機的起落架似乎沒有放下，但他們將利用飛航資料紀錄器的資料進行進一步調查。

共有8名航空事故調查員和9名航空安全檢查員在失事現場進行初步調查。目前已動員超過1500人參與救援和復原行動，其中包括490名消防員、455名警察和340名軍方人員。

機場跑道預計將持續關閉至明年1月1日凌晨5時，但這一時間可能會根據情況進行調整。

機場已設立臨時停屍間，當局正與罹難者家屬合作，安排將已確認身分的死者轉移到外部設施。

韓聯社報導，國土交通部在記者會中表示，關於事故原因，目前有鳥擊、起落架故障等多種說法，但確切的原因有待調查。

針對務安機場跑道較短、可能導致事故的說法，國土交通部表示，務安機場跑道長達2800公尺，過去一直有類似機型在該機場安全起降，因此難以將跑道長度視為事故原因。

南韓 機場 濟州航空 爆炸 鳥擊 黑盒子

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