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南韓空難2名倖存者傷勢曝光！均無生命危險 1人疑失去事故當下記憶

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
南韓消防員29日在務安國際機場，進行濟州航空墜毀事故搜救工作。歐新社
南韓消防員29日在務安國際機場，進行濟州航空墜毀事故搜救工作。歐新社

南韓濟州航空墜機事故目前為止僅兩人倖存，他們的傷勢也傳出更具體的細節。韓聯社報導，這兩名倖存者都是空服員，都已被送往首爾的醫院接受治療，均無生命危險。然而，倖存的33歲李姓空服員雖然意識清楚，但似乎失去事故發生當下的記憶。

韓聯社指出，李姓空服員的傷勢為左肩骨折、頭部受傷，但意識清醒，可行走說話，已在家屬要求下轉往首爾的醫院。協助送醫的護理人員也說，「病人意識清醒，我們還在途中進行交談」。

然而，李姓空服員疑似失去事故發生當下的記憶。李姓空服員被送醫後，醫師詢問他「哪裡痛」，李姓空服員沒有回答，反而反問「發生什麼事」、「我為何在這裡」。他還說，自己在飛機抵達前繫好安全帶，還以為飛機已經降落，之後就不記得了。

另一名獲救的20幾歲空服員腳和頭部受傷，但意識清楚，沒有生命危險。醫護人員說，病人剛被送醫時講述自己疼痛的部位，他的頭部右側流很多血，腳也有受傷。應家屬要求，這名空服員也被轉往首爾的醫院。

南韓 墜機 機場 濟州航空 空服員

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