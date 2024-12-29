不只濟州航空…飛安事故頻傳 荷航客機迫降衝出跑道、加航班機起火
南韓濟州航空一架客機今天發生空難已至少176死，荷蘭皇家航空一架波音737-800班機稍早也迫降機場並衝出跑道；加拿大航空則發生飛機降落後部分機身起火的事故。
航空新聞網站Aviation24.be報導，荷蘭皇家航空（KLM Royal Dutch Airlines）編號KL1204客機原定從挪威首都奧斯陸飛往荷蘭首都阿姆斯特丹，但起飛不久後因液壓系統故障，於當地昨天晚間轉降托普桑迪福約德機場（Torp Sandefjord Airport）。
航空新聞網站Aviation A2Z報導，這架波音737-800客機雖然成功降落跑道，但在滑行過程失去控制，滑進跑道旁的草地。
根據Planespotters.net資料，這架客機的機齡已有24.2年。初步報告指出，包括乘客和機組人員在內，機上共有182人。
乘客已完成疏散，尚無人員受傷的通報消息。緊急救援人員已抵達事發現場，乘客和機組人員正獲得相關協助，事故原因仍在調查中。
南韓濟州航空一架載有181人的班機今天上午降落務安國際機場時，衝出跑道失事起火，根據南韓消防部門，空難的最新死亡數已經增加到至少176人，這架客機的機型也同樣為波音737-800。
另外，加拿大廣播公司新聞網（CBC News）報導，一架從加國聖約翰（St. John’s）起飛的航班昨晚降落哈利法克斯史坦費德國際機場（Halifax Stanfield International Airport）時起落架故障，導致飛機在跑道上打滑、機身部分起火，機場也因此短暫關閉。
根據哈利法克斯史坦費德國際機場發布的聲明，事故班機是加拿大航空（Air Canada）2259號航班，但聲明並未說明機上人數。
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