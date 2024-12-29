失事班機原要接著飛北京 陸客見濟州航空遇難沉重：問要延誤多久沒回覆

南韓濟州航空一架載有181人的班機今天從泰國曼谷起飛，在降落南韓務安國際機場時失事爆炸，最新死亡數已經上升到174人。陸媒「封面新聞」報導稱，按照原計劃，該航班在抵達務安後，將執飛29日11時40分從濟州飛往北京大興國際機場的7C8135航班，許多在濟州機場候機的大陸民眾表示心情沉重，加上濟州航空未給予航班取消的安排，許多旅客正考慮搭船回國。

據報導，一名大陸籍旅客沈女士和朋友請了年假到濟州玩，原定今天乘坐飛機返回北京。沈女士說，自己早上9點到機場時，當地工作人員通過翻譯器告訴他們飛機是延誤狀態。此時，在值班窗口聚集了很多乘客。「大部分都是中國人，大家和韓國工作人員交流，問要延誤多久？遲遲沒有回覆」，沈女士說。

沈女士表示，後來有工作人員告訴他們飛機起火了，大家還在討論「飛機怎麼會起火呢？」上午10點多，她和正在機場候機的乘客看了新聞發現，自己將乘坐的飛機，在執行前一班航班時降落失事，「當時心裡五味雜陳說不出話來」，「真的很難以置信，心情沉重。」

沈女士透露，目前濟州航空仍沒有針對他們的航班取消，給出更多的回覆。而因為當下僅剩一家大陸航司的航班可以返回大陸，但是機票也已賣完了，她和朋友正在考慮坐船返回大陸。