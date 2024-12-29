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推測濟州航空空難 日航前機長：難以想像鳥擊會造成起落架無法放下

中央社／ 東京29日綜合外電報導
濟州航空波音737-800系列飛機在首爾西南約288公里處的全羅南道務安國際機場墜毀並起火，消防隊員和救援人員在現場附近抬著遇難者遺體。法新社
濟州航空波音737-800系列飛機在首爾西南約288公里處的全羅南道務安國際機場墜毀並起火，消防隊員和救援人員在現場附近抬著遇難者遺體。法新社

韓國濟州航空今天發生造成逾百人罹難的嚴重空難，日航前機長小林宏之接受日媒採訪時說，即使是大型鳥類，很難想像鳥擊會造成起落架無法放下，「有可能發生某種機械故障」。

韓國濟州航空一架載有181人的班機今天從泰國曼谷起飛降落韓國務安國際機場時，卻衝出跑道撞向機場圍牆爆炸起火，這起空難的最新死亡數已經上升到至少151人。

航空評論家、日本航空（Japan Airlines）前機長小林宏之接受每日新聞採訪時說，在起落架未放下的情況下，事故航機試圖以機腹進行著陸，最後高速衝撞機場外牆造成機體嚴重損毀。

小林說，從事故當時影像來看，航機發生撞擊前的時速可能有200公里。問題在於這架航機的起落架為何無法放下？

小林說，有媒體報導事發前該航機曾發生鳥類撞擊機身的「鳥擊」事件，但即使是大型鳥類，很難想像會造成起落架無法放下，「有可能發生某種機械故障」。

他說，從影像來看，可以確認航機的鼻輪與主輪都沒有放下，「如果是只有單側起落架可以放下等情況，根據機長判斷也可能選擇完全收回起落架、改以機腹進行著陸」。

另外，小林說，像這次這種事故，為避免落地後發生火災的火勢擴大，基本上都會採取在空中盤旋等，盡可能減少機體內剩餘油料。2007年，一架全日空航機因為起落架無法放下改採機體著陸高知機場時，機長就花了很長時間在上空盤旋。

因此，小林說，濟州航空機長在這次事故中究竟做了什麼樣的判斷，還需要進行調查與驗證。

南韓 機場 濟州航空 空難 鳥擊

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