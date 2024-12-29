南韓致命空難！「波音737-800」客機墜毀 波音發聲了：正與濟州航空聯絡

南韓濟州航空一架航班編號7C 2216號的波音737-800客機，於29日上午在南韓務安國際機場降落時墜毀，機上當時共載有181人。韓聯社報導，南韓消防當局表示，罹難者目前已暴增至167人。波音公司也發表聲明說，他們目前正在和濟州航空「聯絡」。

波音公司的聲明表示：「我們正針對關於7C 2216號航班墜毀事故和濟州航空聯絡，並隨時準備支援他們。我們向失去至親的家庭致上最深切的哀悼，我們的心和乘客與機組人員同在。」