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濟州航空失事釀重大死傷！韓政府還原：塔台發鳥擊預警6分鐘後撞牆

中央社／ 首爾29日綜合外電報導
南韓首爾西南288公里處的務安國際機場，警察部隊站在濟州航空飛機殘骸附近。歐新社
南韓首爾西南288公里處的務安國際機場，警察部隊站在濟州航空飛機殘骸附近。歐新社

南韓濟州航空一架載有181人的班機今天從泰國曼谷起飛降落南韓務安國際機場時，卻衝出跑道撞向機場圍牆爆炸起火，這起空難的最新死亡數已經上升到至少151人。

韓聯社報導，當地時間上午9時左右，濟州航空7C2216客機在務安國際機場以機腹著陸，之後脫離跑道撞向機場圍牆，且爆炸起火。

失事客機的機型為波音737-800，載有181人，其中乘客175人（南韓籍173人、泰國籍2人），機組員有6人。消防部門推估，除了2人獲救，機上大部分人員已經遇難。

南韓國土交通部航空政策室室長朱鍾浣在記者會表示，務安國際機場塔台上午8時57分左右向這架客機發出鳥擊預警，到了8時58分，機長發出求救訊號。

朱鍾浣還說，客機約於9時嘗試降落19號跑道，但9時3分左右，客機在沒有放下起落架的情況下以機腹著陸，並撞上機場圍牆。

南韓代理總統崔相穆稍早已經宣布，政府將發生空難事故的全羅南道務安郡劃為「特別災難地區」。

崔相穆在務安郡政府辦公大樓主持召開中央災難安全對策本部會議時指示，全體有關單位要相互合作，全力進行救援和事故處理。

崔相穆對於空難事故死者表達沉痛哀悼，並向罹難者家屬表示誠摯慰問。他還說，會切實查明事故原因，並制定防止類似事故再次發生的對策。

南韓 機場 濟州航空 爆炸 空難 鳥擊

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