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濟州航空斷成2截墜毀…傳死者包括南韓職棒「起亞虎」相關人員
南韓廉航「濟州航空」一架波音737-800型客機29日上午在南韓務安國際機場降落時墜毀，機上載有181人，已有2名倖存者獲救。有韓媒報導指出，死者中包括南韓職棒起亞虎隊的職員及隨隊記者。
港媒香港01引述南韓「KPI新聞」等多家媒體報導稱，屬於韓國職棒（KBO）起亞虎隊（KIA Tigers）的許多職員及隨隊記者，都在死者名單中，但起亞虎隊未立即對此做出聲明。實際消息如何尚待釐清。
韓聯社引述當地消防單位指出，已知死者已達127人。
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