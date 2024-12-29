南韓濟州航空失事釀重大死傷 我外交部：無台籍旅客搭乘
韓國全羅南道務安國際機場發生飛機降落失事事件，我外交部表示，第一時間已由亞東太平洋司司長藍夏禮向駐台北韓國代表部代表李殷鎬傳達慰問，我國駐韓國代表梁光中大使也已代表我國政府與人民向韓國政府表達由衷慰問之意。
外交部表示，經我國駐韓國代表處及駐釜山辦事處分別向韓國相關單位查證，該班濟州航空7C-2216失事班機上並無我國籍旅客搭乘。外交部及駐韓國代表處、駐釜山辦事處將密切注意後續發展，並與韓國相關部門保持聯繫。
外交部表示，國人在韓國境內，倘遇急難需要協助，請撥打我國駐韓國代表處緊急聯絡電話+82-10-9080-2761；或駐釜山辦事處+82-10-4537-7961，以取得必要協助。
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