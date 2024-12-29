濟州航空班機墜毀…其中1個黑盒子被尋獲！將協助釐清失事謎團

南韓濟州航空一架7C 2216號航班客機，29日上午從曼谷返回南韓西南部全羅南道務安國際機場，降落時衝出跑道撞上外牆，全機斷成兩截引發猛烈火勢，機上共181人。最新消息指出，全機恐怕只有稍早獲救的2人倖存，其餘179人全部罹難。聯合新聞網整理出濟州航空的公司背景和近期往返台灣的航班資訊，帶讀者快速掌握。

2024-12-29 13:43