濟州航空班機墜毀…其中1個黑盒子被尋獲！將協助釐清失事謎團
南韓濟州航空7C 2216號航班，機型為波音737-800，29日上午從泰國曼谷返回南韓務安國際機場，降落時失控墜毀。當時機上共載有175名乘客、6名機組人員，共181人。目前已知至少127人罹難、2名倖存者獲救。
韓聯社報導，南韓國土交通部透露，事故調查委員會回收墜毀班機上其中一個黑盒子，也就是飛行資料紀錄器（FDR），另一個黑盒子駕駛艙通話紀錄器（CVR）尚在尋找。南韓當局指出，尋獲飛行資料紀錄器後將由安全調查人員進行分析，釐清事故可能原因。
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