濟州航空嚴重空難…南韓國內時隔22年再遇致命事故 上次慘釀129死

南韓濟州航空29日發生嚴重空難，一架載有181人的波音737-800客機降落時衝出跑道後爆炸，截至目前至少有124人罹難，這是南韓國內航空公司時隔11年發生致命空難，南韓上一次發生空難事故是22年前，當時造成129人喪生。

南韓媒體Money Today報導，上一次南韓航空公司發生致命事故是在2013年7月7日，當時韓亞航空214號航班（編號OZ214）凌晨3時27分從仁川機場起飛，前往美國舊金山機場，在降落時撞上跑道盡頭海堤，造成3人死亡、187人受傷；儘管外界對於墜機原因有不同意見，但美方調查後認定事故原因是飛行員操作失誤。

若以「發生在南韓國內的空難」來看，上次是在2002年4月15日，當時中國國際航空129號航班（編號B-2552），從北京飛往釜山金海機場，飛機因天雨有霧視線不佳，進場過程中飛機錯失跑道，並且飛離盤旋保護空域，最終在機場以北約4.6公里處墜毀，釀成129人死亡、37人受傷，是南韓境內迄今為止傷亡最慘重的航空事故。