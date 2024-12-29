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波音737-800連2天出事！濟州航空今墜機 荷航同機型客機昨失控偏離跑道

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
荷蘭皇家航空一架波音737-800降落在德國柏林的泰格爾機場，攝於2017年11月。路透
荷蘭皇家航空一架波音737-800降落在德國柏林的泰格爾機場，攝於2017年11月。路透

南韓濟州航空一架波音737-800客機29日在南韓務安國際機場墜毀，死者已傳增至124人。另據航空新聞網站Aviation A2Z報導，荷蘭皇家航空（KLM）一架波音737-800從挪威奧斯陸機場起飛後，28日要求在挪威桑訥菲尤爾機場（Torp Sandefjord Airport）緊急降落，但其後失控偏離跑道，滑進滑行道旁的草坪。

該報導指出，出事班機航班編號為KL1204，初步消息說機上含乘客和機組員約有182人。港媒大公文匯報導指稱，這起事件未傳有人員傷亡；該機原定要飛往荷蘭阿姆斯特丹，但據稱起飛後不久發生液壓故障。

Aviation A2Z引述Planespotters.net的資料指出，該機註冊編號為PH-BXM，機齡24.2年。波音737-800為商用航空常用的窄體機；就這起事件，該機起初從奧斯陸機場起飛後改道，以及後續偏離跑道的事發原由，都還在調查當中。

南韓 失控 挪威 機場 波音 濟州航空 航班 荷蘭

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