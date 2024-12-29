鳥擊非失事主因？濟州航空墜機「機腹摩擦成火球」 專家揪4點待查

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聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
南韓濟州航空7C 2216號航班29日上午發生降落事故，飛機衝出跑道撞上外牆後爆炸。路透
南韓濟州航空7C 2216號航班29日上午發生降落事故，飛機衝出跑道撞上外牆後爆炸。路透

南韓濟州航空737-800客機從泰國曼谷返程，機上載有175名乘客及6名機組人員共181人，29日上午發生墜機事故，降落在全羅南道務安國際機場著陸時失事，目前有2人生還，已知124人死亡。朝陽科大飛航系主任盧衍良表示，鳥擊可能導致飛機部分系統失效，但除要釐清系統故障原因，飛機上跑道上的觸地位置及相關操作狀況也待調查人員釐清。

盧衍良表示，從事故影片中可以看到有鳥擊的狀況，就事故調查邏輯來看，鳥擊確實可能導致飛機部分系統失效，但系統故障的狀況極為複雜，尚無法直接確認鳥擊就是導致本次事故的原因，需進一步調查、判斷。

另外，盧衍良指出，事故影片也可看出幾個情況，第一，飛機的起落架沒有放，是以機腹摩擦的方式落地；第二，飛機的外型襟翼沒有伸放；第三，發動機的反推力恐有作動；第四，機翼上的減速板可能沒有升起。

盧衍良說，影片中可看出，飛機觸地後以高速衝撞機場跑道外圍的障礙物，而該機場的跑道長2800公尺，一般來說已足夠航機起降操作，即便此類無起落架的緊急降落，程序上照理說也足夠，因此，飛機在跑道上的觸地位置、相關操作狀況，還需由調查人員進一步釐清。

盧衍良表示，一般在起落架無法伸放的情況下，駕駛員會試著採用其他方式伸放起落架，也會先在空中把剩餘的燃油，燒到足供落地的最少狀態，因為如果有放油裝置的機型，便會採用放油的方式，屆時除可減少飛機落地時的重量，也能避免引發更大的火勢。

盧衍良指出，而在空中至飛機落地前的這段期間，機場也會啟動緊急消防應變機制，包含必要情況下，需先在跑道上噴灑泡沫，消防車輛也須在旁待命等措施，但在目前有限的資訊中，都沒有看到這些環節，因此，從遭遇鳥擊到落地的這個過程中，具體發生那些系統故障，以及期間地空通聯的情況內容等，都需要逐一取得事實資料後才能夠釐清。

濟州航空一架波音B737-800型號客機29日在全羅南道務安國際機場降落時失事。法新社
濟州航空一架波音B737-800型號客機29日在全羅南道務安國際機場降落時失事。法新社

南韓 墜機 機場 濟州航空 鳥擊

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