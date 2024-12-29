濟州航空開業後首墜機！回顧波音737-800機型空難史…華航也發生2事故

南韓濟州航空驚傳失事，一架波音737-800客機從泰國曼谷飛往南韓務安國際機場，疑因遭鳥擊導致起落架無法正常放下，造成機腹著陸後失速衝撞外牆爆炸，截至目前至少124人確認罹難。據了解這是濟州航空開業20年發生最嚴重的墜機事故。737-800是波音737系列中最受歡迎的機型，全球有上百家航空公司擁有此款飛機，包括華航。

朝鮮日報報導，這架失事的波音737-800於2009年生產，2017年起由濟州航空營運，主要執飛中短程航線，南韓目前共有101架相同型號的飛機。

截至今年九月，波音已交機737-800近5000架，是737系列中最受歡迎的機型。目前擁有波音737-800的航空公司上百家，包括美國航空、聯合航空、西南航空、阿拉斯加航空、愛爾蘭瑞安航空、中國國際航空等，台灣本國航空公司中，華航機隊中也有波音737-800。

濟州航空是總部位於韓國濟州的低成本航空公司 ，創立於2005年，這次的事故是繼2007年滑出跑道後，18年來最大的嚴重死傷墜機事故。

回顧波音737-800空難史，從2006年以來共發生26起意外，以下10起釀成死亡：

2006年9月29日：巴西高爾航空（GOL Linhas Aéreas Inteligentes）1907號班機與一架巴西航空工業有限公司（Embraer S.A.）公務機相撞後墜毀，機上154人全數罹難。 2007年5月5日：肯亞航空（Kenya Airways）507號班機在飛往首都奈洛比途中墜入沼澤，機上114人全數罹難。 2009年2月25日：土耳其航空（Turkish Airlines）1951號班機下降過程墜毀，9人死亡。 2010年1月25日：衣索比亞航空（Ethiopian Airlines）409號班機墜毀地中海，機上90人全數罹難。 2010年5月22日：印度航空快運（Air India Express）812號班機在印度門格洛爾機場降落時衝出跑道，158人死亡。 2016年3月19日：杜拜航空（Flydubai981）號班機在俄羅斯羅斯托夫機場墜毀，機上62人全數罹難。 2018年4月17日：美國西南航空（Southwest Airlines）1,380號班機在飛行途中引擎整流罩碎裂，打破機身舷窗，1名乘客死亡。 2020年1月8日：烏克蘭國際航空（Ukraine International Airlines）752號班機在伊朗德黑蘭起飛不久被飛彈擊落，機上176人全數罹難。 2022年3月21日：中國東方航空5735號班機飛往廣州途中墜毀，機上132人全數罹難，是中國21世紀來最大空難。 2024年12月29日：濟州航空降落時衝出跑道，機上181人共179人死亡。

華航的波音737-800曾在2007年和2018年發生無人喪生的事故：