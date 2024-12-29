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濟州航空代表致歉後閃人！對媒體追問原因賠償「已讀不回」

濟州航空代表致歉後閃人！對媒體追問原因賠償「已讀不回」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
濟州航空代表金梨培29日下午2時與高層召開記者會，不過宣讀3分鐘致歉聲明後，2時13分就搭車離開現場，未回答媒體追問。圖／截自JTBC News在YT的影音
濟州航空代表金梨培29日下午2時與高層召開記者會，不過宣讀3分鐘致歉聲明後，2時13分就搭車離開現場，未回答媒體追問。圖／截自JTBC News在YT的影音

南韓濟州航空29日驚傳墜毀事故，消防單位推斷除了稍早獲救2人之外，其餘人員恐悉數喪生，目前已轉為搜索遺體。而濟州航空稍早也召開記者會，該公司代表理事金梨培向罹難者及其家屬致歉，不過3分鐘致歉卻沒有回應任何問題，包含具體解決辦法或賠償等，遭到韓媒批評。

韓聯社報導，濟州航空29日從泰國曼谷飛往全羅南道務安國際機場的7C2216航班，降落時衝出跑道，失控撞上圍牆。最新消息透露，機上181人，包含175名乘客與6名機組人員，除了2名獲救的空服員之外，剩餘機上人員全數罹難，當地消防局表示，救援任務將轉為遺體搜索作業，目前已發現122具遺體。

 

消息指出，飛機爆炸當下多數乘客遭炸出客機外，遺體破損嚴重到達難以辨認程度，目前已經尋獲120具遺體，安置在臨時停屍間，不過由於爆炸毀損，辨認屍體的程序恐怕有難度。

南韓NEWS1報導，濟州航空代表理事金梨培當日下午2時（台灣時間1時），與5名高層管理人員對外召開記者會。

金梨培在記者會並未回應有關罹難家屬的支援措施、事故情況與維修紀錄等問題，只是宣讀長達3分鐘的道歉信，在下午2時召開的記者會，金梨培未接受媒體採訪，在2時13分就搭著黑色廂型車離開。

金梨培致歉聲明說：「目前事故原因仍無法確定，必須等待政府機構的正式調查結果。無論事故原因為何，作為公司代表，我深感責任重大。」

金梨培表示，將盡一切努力解決事故，為乘客家屬提供支持，盡力配合政府調查。他還補充，已經成立事故應對指揮部調查原因。

濟州航空代表金梨培29日下午2時，與5名高層管理人員針對墜機事故召開記者會，會中鞠躬致歉。圖／截自JTBC News在YT的影音
濟州航空代表金梨培29日下午2時，與5名高層管理人員針對墜機事故召開記者會，會中鞠躬致歉。圖／截自JTBC News在YT的影音

南韓 機場 濟州航空 記者會

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