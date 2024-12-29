濟州航空回應了！失事客機被起底機齡15年 40架機隊「有38架是同款」

南韓濟州航空29日驚傳墜機事故，目前罹難人數確定增至85人，不過消防單位推測恐怕除了稍早獲救2人之外，其餘179人均罹難，目前出事的務安國際機場已經全面停飛。這架失事客機是波音737-800型號，目前機齡15年，初步推斷疑似起落架遭鳥擊故障，無法正常下放導致機腹著陸後失速衝撞外牆，而濟州航空稍早也在官網回應致歉，承諾將竭盡全力解決事故，預計今日下午2時（台灣時間1時）舉行記者會。

濟州航空7C 2216航班29日從泰國曼谷起飛後，於當地上午9時07分降落務安機場。客機在降落期間疑似遭遇鳥擊，起落架未能正常放下。飛機隨後在機腹著陸的情況下衝出跑道，撞上外側圍欄，瞬間爆炸起火。

朝鮮日報報導，根據濟州航空資料，截至去年底，該公司全部40架客機中有38架均為同款機型，這可說是公司的主力機型。

波音B737-800主要用於中短程航線，採用中央單通道設計，左右各有三排座位，為3-3配置。根據南韓國土交通部航空技術資訊系統，除了濟州航空，還有大韓航空、真航空、德威航空、易斯達航空、仁川航空等共計101架在南韓國內註冊。

失事的7C2216航班，註冊號為HL8088。根據國土交通部的資料，該機型於2009年9月製造，濟州航空於2017年購入並註冊。該客機配備189個座位；而今日失事飛機共載有175名乘客和6名機組人員，機齡為15年。

另外，韓聯社報導，濟州航空稍早在官網針對失事發表聲明，「深表歉意」，並且承諾將「盡一切努力解決這起事故」，預計今日下午2時舉行新聞記者會。

目前，濟州航空正在首爾江西區航空支援中心濟州航空辦公室召開由執行長金利培（音譯）主持的緊急會議。據報導，所有高階主管和團隊領導階層的員工都收到出席通知。