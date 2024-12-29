濟州航空失事釀嚴重死傷 新航空難乘客曝24年前往事：相信還有生還者

南韓29日上午驚傳飛機降落時失事，濟州航空一架航班客機，抵韓降落時遭鳥擊，導致起落架無法正常放下，因此衝出跑道撞上圍欄，最終爆炸起火。對此，一名網友認為生存人數估計還不是全部，還透露24年前他從爆炸的飛機中成功逃出的往事，引發網友熱議。

一名網友在PTT論壇中發文，針對這次的南韓客機爆炸事件，認為生存人數估計還不是全部，不可以小看人在極端環境下的意志力。他表示，當年（2000年）的象神颱風使自己搭乘的客機在桃園機場跑道爆炸，很多人因此被火舌燒了一整圈，但他仍靠自己雙腳跑回機場。

事發當時原PO年僅6歲，爆炸威力恰好使他的座椅飛到機艙外面，「我在逃跑途中還掉到排水溝裡面，腳被割到見骨、喉嚨沒法說話、全身都在痛，但是你知道你不跑就沒機會了，一個６歲小孩都能夠做到了，成年人肯定更有辦法活下來」。

回顧24年前新航空難，客機起飛時因象神颱風的強風豪雨造成能見度不佳，機組人員專注於側風而忽略跑道標誌，諸多原因使該班機誤闖正在施工維修的05R跑道，並於此跑道起飛，以超過140節（約260km/h）的速度擦撞跑道上的施工機具，翻覆並斷裂成三截，最終造成油箱破裂起火，發生粉碎性爆炸。

貼文曝光後，許多網友紛紛對原PO表達敬意，「你就是當年那位6歲小孩嗎？你好棒」、「上輩子一定拯救很多人」、「真心佩服」、「都很猛…願你之後一切平安」、「推！謝謝你分享出這段經歷」、「那過程一定很可怕，謝謝你平安告訴我們這件事，也希望這個惡夢不會再發生」、「勇者，尊敬！大難不死、必有後福。」