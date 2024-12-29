韓媒稱濟州航空墜機恐增至179死！同飛機昨飛桃園 2天前引擎多次熄火

南韓濟州航空29日上午發生墜機事故，一架載有181人客機在全羅南道「務安國際機場」降落時疑因起落架故障，機腹著陸後失速衝撞外牆引爆大火。韓媒指出，全機恐怕只有稍早獲救的2人倖存，其餘全部罹難。

韓聯社報導，這架飛機載有175名乘客與6名機組人員，而根據消防單位初步推斷，除了稍早獲救的2人之外，其餘機上人員疑似全部罹難，也就是說死亡人數可能達到179人。

事故飛機為波音737-800機型、航空器註冊編號HL8088的客機。根據飛行資料網站FlightAware，HL8088才在28日執飛完桃園國際機場至務安國際機場的航線。

HL8088在28日下午2時47分從務安國際機場出發，並在同日下午4時22分抵達桃園機場，隨後又在晚間5時05分從桃園機場出發，並於晚間7時53分返回務安機場。

HL8088光是12月就曾經執飛桃園-務安、曼谷-務安、長崎-務安、仁川-務安、濟州-務安以及亞庇-務安等多條航線。

不只如此，稍早一名27日曾搭乘同架飛機從曼谷返回務安的南韓籍旅客向南韓江原日報表示，當時搭乘HL8088從曼谷返回務安時，飛機在起飛前數度引擎熄火，然而濟州航空仍選擇繼續飛回務安機場。