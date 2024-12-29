濟州航空失事釀嚴重死傷 外交部向韓國政府表達慰問

韓國全羅南道務安國際機場今天上午發生飛機降落失事，釀嚴重死傷悲劇，外交部表示，駐韓國代表梁光中大使已向韓國政府表達慰問，並查證該班機並無台灣籍旅客搭乘，將密切注意後續發展。

濟州航空一架載有181人的班機從泰國曼谷起飛降落韓國全羅南道務安國際機場時，衝出跑道撞護欄起火，韓聯社最新消息指出，死亡人數已增至62人，代理總統崔相穆下令動員一切資源搜救。

外交部上午發布新聞稿指出，外交部於第一時間已由亞東太平洋司司長藍夏禮向駐台北韓國代表部代表李殷鎬傳達慰問，駐韓國代表梁光中大使也已代表政府與人民向韓國政府表達由衷慰問之意。

外交部說明，經駐韓國代表處及駐釜山辦事處分別向韓國相關單位查證，濟州航空7C-2216失事班機上並無台灣籍旅客搭乘。外交部及駐韓國代表處、駐釜山辦事處將密切注意後續發展，並與韓國相關部門保持聯繫。

外交部提醒，台灣人在韓國境內，倘遇急難需要協助，請撥打駐韓國代表處緊急聯絡電話+82-10-9080-2761；或駐釜山辦事處+82-10-4537-7961，以取得必要協助。