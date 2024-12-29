濟州航空墜毀增至62死！乘客最後訊息曝光 驚喊「要交代遺言嗎」

南韓濟州航空29日上午一架客機從泰國曼谷起飛，準備降落全羅南道務安國際機場時，疑因起落架故障導致2次降落仍失敗；目前已知罹難人數增至62人，韓媒曝光一名乘客在墜機前傳訊息給家人，寫到有鳥卡在引擎、需要寫遺言嗎，接著就失聯至今。

綜合韓媒報導，初判墜機事故原因是飛機在降落時遭到鳥擊，導致起落架無法正常放下，因此失速衝出跑道、撞上圍欄釀災。

韓媒首爾報紙曝光機上乘客傳給等接機家人的消息，這名乘客先說「要等等，有鳥卡在機翼上」，接著透露現在無法降落，家人問無法降落的情況從什麼時候開始，這名乘客回覆「剛剛，我現在要講遺言嗎」。

報導指，該名乘客傳完消息後就失去音訊。

根據韓聯社，罹難人數增至62人；另外，已救出一名30多歲的男性乘客和一名20多歲的女性機組人員，並緊急送往附近醫院，同時也在現場設立臨時停屍間。