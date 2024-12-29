18年來最大事故！濟州航空失事2獲救、179人罹難 公司背景、近期航班資訊一次看

南韓濟州航空一架7C 2216號航班客機，29日上午從曼谷返回南韓西南部全羅南道務安國際機場，降落時衝出跑道撞上外牆，全機斷成兩截引發猛烈火勢，機上共181人。最新消息指出，全機恐怕只有稍早獲救的2人倖存，其餘179人全部罹難。聯合新聞網整理出濟州航空的公司背景和近期往返台灣的航班資訊，帶讀者快速掌握。

濟州航空是一間總部位於南韓濟州的低成本航空公司 ，創立於2005年1月，並於2006年6月5日起正式營運，至今已18年。國內航線為濟州往返首爾、大邱、清州、釜山、光州；國際航線則飛往日本、台灣、中國大陸、寮國、馬來西亞、菲律賓、泰國、越南、俄羅斯、美國（海外領地）等10個國家。

2015年適逢公司成立十年，濟州航空決定擴增首都圈以外的國際航線，包括開闢由釜山金海國際機場出發的航線，以迎接競爭日益激烈的低成本航空市場。

濟州航空成立18年以來，除了2024年12月29日發生客機因起落架故障衝出跑道撞上護欄事故，也曾於2007年8月12日發生飛機滑出跑道事故，當時濟州航空一架龐巴迪Dash 8 Q400，在釜山金海國際機場滑出跑道，6人受傷，飛機左螺旋槳受損。

該架發生意外的機型為波音公司B737-800型號、7C 2216號航班客機，該機型於2009年9月製造，目前機齡15年，航空器註冊編號為HL8088。朝鮮日報報導，根據濟州航空資料，截至2023年底，該公司全部40架客機中有38架均為同款機型，這可說是公司的主力機型。

根據ETToday報導，從飛行資料顯示，該架班機28日才剛執飛完桃園-務安航線，沒想到隔天就發生意外事故。HL8088在28日下午2時47分從南韓務安國際機場出發，並於下午4時22分抵達台灣桃園國際機場，隨後又在傍晚5時05分從桃園機場出發，於晚間7時53分返回務安機場。

報導指出，HL8088光是在12月就曾經執飛桃園-務安、曼谷-務安、長崎-務安、仁川-務安、濟州-務安以及亞庇-務安等多條航線。 南韓29日上午驚傳飛機降落失事，濟州航空7C 2216號航班，降落時（上圖）衝出跑道撞上外牆（下圖）。圖／截自@BreakingAlerter在X的影音

從濟州航空的官網可知，航空公司在南韓的8座機場，首爾（仁川）、首爾（金浦）、釜山、濟州、務安、光州、清州、大邱，皆有國內&國際航班。截至2025年1月31日，能查詢到有飛往台灣的航班資訊如下：

首爾（仁川）-桃園：票價最低100,000韓元（約新台幣2157元）起、最高290,000韓元（約新台幣6254元）起，除12/29、12/30、1/28、1/29，其他日期都有航班販售。

首爾（金浦）-桃園：票價最低206,000韓元（約新台幣4442元）起、最高414,500韓元（約新台幣8939元）起，僅12/31、1/24、1/31有航班販售。

首爾（金浦）-高雄：票價最低150,000韓元（約新台幣3235元）起，僅12/30有航班販售。

釜山-桃園：票價最低55,000韓元（約新台幣1186元）起、最高378,600韓元（約新台幣8165元）起，除12/30、1/29、1/31，其他日期都有航班販售。

釜山-高雄：票價最低110,000韓元（約新台幣2372元）起、最高404,400韓元（約新台幣8721元）起，僅12/31、1/25~1/31有航班販售。

濟州-桃園：票價最低75,900韓元（約新台幣1637元）起、最高367,400韓元（約新台幣7923元）起，除12/29、1/29，其他日期都有航班販售。

濟州-高雄：票價最低192,900韓元（約新台幣4160元）起、最高491,400韓元（約新台幣10597元）起，僅1/25、1/28、1/30有航班販售。

務安-桃園：票價最低205,000韓元（約新台幣4421元）起、最高275,000韓元（約新台幣5930元）起，僅1/14、1/18、1/21、1/25、1/28有航班販售。

有網友在臉書社團「好想去韓國，好康踩雷不藏私」提供資訊，指出針對這起濟州航空空難事件，「目前官網全部暫停服務，以黑色畫面以示對於逝者哀悼，後續應該會有許多退票潮出現，請大家稍安勿躁，由航空公司討論後，會公告做出合理的後續補救補償措施」。