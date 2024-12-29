聽新聞
0:00 / 0:00
韓客機墜毀28死！釀禍初步原因曝光 疑「降落遭鳥擊」沒放起落架
南韓29日上午驚傳飛機降落時失事，濟州航空一架波音B737-800型號、7C 2216號航班客機，從曼谷素萬那普飛往全羅南道務安，降落時衝出跑道撞上外牆，警消初步調查指出是「降落時遭鳥擊」，導致起落架無法正常放下，因此衝出跑道撞上圍欄，最終爆炸起火。
另外，南韓媒體SBS報導，目前已知機上共181人，其中包含6名機組人員；乘客中有173人為韓國人，以及2名泰國人。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言