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韓客機墜毀28死！釀禍初步原因曝光 疑「降落遭鳥擊」沒放起落架

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
南韓29日上午驚傳飛機降落失事，濟州航空7C 2216號航班，降落時（上圖）衝出跑道撞上外牆（下圖）。圖／截自@BreakingAlerter在X的影音
南韓29日上午驚傳飛機降落失事，濟州航空7C 2216號航班，降落時（上圖）衝出跑道撞上外牆（下圖）。圖／截自@BreakingAlerter在X的影音

南韓29日上午驚傳飛機降落時失事，濟州航空一架波音B737-800型號、7C 2216號航班客機，從曼谷素萬那普飛往全羅南道務安，降落時衝出跑道撞上外牆，警消初步調查指出是「降落時遭鳥擊」，導致起落架無法正常放下，因此衝出跑道撞上圍欄，最終爆炸起火。

另外，南韓媒體SBS報導，目前已知機上共181人，其中包含6名機組人員；乘客中有173人為韓國人，以及2名泰國人。

南韓 機場 濟州航空

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