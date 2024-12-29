韓客機墜毀28死！釀禍初步原因曝光 疑「降落遭鳥擊」沒放起落架

南韓29日上午驚傳飛機降落時失事，濟州航空一架波音B737-800型號、7C 2216號航班客機，從曼谷素萬那普飛往全羅南道務安，降落時衝出跑道撞上外牆，警消初步調查指出是「降落時遭鳥擊」，導致起落架無法正常放下，因此衝出跑道撞上圍欄，最終爆炸起火。

另外，南韓媒體SBS報導，目前已知機上共181人，其中包含6名機組人員；乘客中有173人為韓國人，以及2名泰國人。