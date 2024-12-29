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影／南韓客機墜毀驚悚畫面曝！斷成兩截引爆大火 罹難數恐增加
南韓29日上午驚傳飛機降落失事，濟州航空一架7C 2216號航班客機從曼谷返回南韓西南部全羅南道務安國際機場，降落時衝出跑道撞上外牆，全機斷成兩截引發猛烈火勢，機上共181人，目前已知有28人罹難。
韓聯社報導，這架客機載有175名乘客與6名機組人員，共181人，目前已知有28人罹難。代理總統崔相穆已經下令全力支援救援行動。
南韓SBS引述韓國機場公社和全羅南道消防廳消息，29日上午9時07分左右，從泰國曼谷出發的濟州航空7C2216航班在試圖降落在務安國際機場跑道時墜毀，飛機撞上跑道外牆，斷成兩半並起火。
報導指出，飛機尾部有2人獲救，但如果算上前排和中間的乘客，死亡人數預計還會增加。
發生事故的飛機為波音B737-800型號。
警方和消防部門最初正在撲滅飛機火災，並從飛機後部開始進行救援行動。
🚨 BREAKING VIDEO: New video shows moment Boeing 737-800 plane carrying 181 people onboard crashes at Muan International Airport in South Korea. #Breaking #Muan #SouthKorea— Breaking News Video (@BreakingAlerter) December 29, 2024
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