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南韓濟州航空失事增至47死！2次降落仍墜毀失速 已知2人獲救

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影／南韓客機墜毀驚悚畫面曝！斷成兩截引爆大火 罹難數恐增加

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
南韓29日上午驚傳飛機降落失事，濟州航空7C 2216號航班，降落時衝出跑道撞上外牆，現場一片狼藉。圖／截自여수MBC News+在YT的影音
南韓29日上午驚傳飛機降落失事，濟州航空7C 2216號航班，降落時衝出跑道撞上外牆，現場一片狼藉。圖／截自여수MBC News+在YT的影音

南韓29日上午驚傳飛機降落失事，濟州航空一架7C 2216號航班客機從曼谷返回南韓西南部全羅南道務安國際機場，降落時衝出跑道撞上外牆，全機斷成兩截引發猛烈火勢，機上共181人，目前已知有28人罹難。

韓聯社報導，這架客機載有175名乘客與6名機組人員，共181人，目前已知有28人罹難。代理總統崔相穆已經下令全力支援救援行動。

南韓SBS引述韓國機場公社和全羅南道消防廳消息，29日上午9時07分左右，從泰國曼谷出發的濟州航空7C2216航班在試圖降落在務安國際機場跑道時墜毀，飛機撞上跑道外牆，斷成兩半並起火。

報導指出，飛機尾部有2人獲救，但如果算上前排和中間的乘客，死亡人數預計還會增加。

發生事故的飛機為波音B737-800型號。

警方和消防部門最初正在撲滅飛機火災，並從飛機後部開始進行救援行動。

南韓29日上午驚傳飛機降落失事，濟州航空7C 2216號航班，降落時衝出跑道撞上外牆，全機斷成兩截引發猛烈火勢。圖／取自@wikitree在X的照片
南韓29日上午驚傳飛機降落失事，濟州航空7C 2216號航班，降落時衝出跑道撞上外牆，全機斷成兩截引發猛烈火勢。圖／取自@wikitree在X的照片
南韓29日上午驚傳飛機降落失事，濟州航空7C 2216號航班，降落時（上圖）衝出跑道撞上外牆（下圖）。圖／截自@BreakingAlerter在X的影音
南韓29日上午驚傳飛機降落失事，濟州航空7C 2216號航班，降落時（上圖）衝出跑道撞上外牆（下圖）。圖／截自@BreakingAlerter在X的影音

南韓 機場 濟州航空

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