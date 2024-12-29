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卓揆翻案！5年評估歸零 高鐵南延屏東「高雄車站取代左營案」

聯合報／ 記者王勇超石秀華王昭月周湘芸／連線報導
因鐵路地下化改建多年的高雄車站昨天啟用，行政院長卓榮泰昨拍板高鐵南延屏東改採「高雄案」，讓車站周邊居民憂心交通黑暗期將重演。記者劉學聖／攝影
因鐵路地下化改建多年的高雄車站昨天啟用，行政院長卓榮泰昨拍板高鐵南延屏東改採「高雄案」，讓車站周邊居民憂心交通黑暗期將重演。記者劉學聖／攝影

行政院長卓榮泰昨宣布高鐵南延屏東確定採「高雄案」，在高雄車站增設高雄站，推翻今年一月核定的「左營案」，主要考量是運輸量能及行車安全，除五年來耗費上億元的規畫評估歸零，高雄車站周邊將面臨拆遷和交通黑暗期的「二次傷害」，決策品質遭質疑。

學者：專業考量 少點政治

成大交管系主任鄭永祥批評，當年行政院選定左營方案時，外界就有許多疑慮，如今竟要從頭來過；國家重大建設應有更長遠視野，不該只求快且短效方案，希望未來回到專業考量，少一點政治。

一切重來 恐付出龐大成本

交通部鐵道局最新規畫，高鐵將沿高雄鐵路地下化路廊，經高雄車站延伸至屏東六塊厝設站，全長約廿五點九公里，興建經費估逾千億元，路線則與台鐵幾乎重疊。

二○一九年時任行政院長蘇貞昌拍板「左營案」後，交通部耗資上億元、約五年進行綜合規畫及環境評估，今年一月已由行政院核定。如今卓揆拍板改為「高雄案」，形同一切都要從頭來過，恐再付出龐大成本。

高鐵南延屏東案爭議多時，其中燕巢、左營兩方案，被交通部審查委員認為財務效益不佳，要求重新規畫，鐵道局又新增高雄、小港機場兩案。

據了解，由於蘇貞昌較屬意左營案，鐵道局雖規畫四案，最後在審查會時，僅針對左營案、高雄火車站案進行細部討論，最後拍板採左營案，規畫從高鐵左營站倒退，再岔出經高雄市仁武、鳥松、大樹等區，跨越高屏溪於屏東台糖六塊厝農場設高鐵站，興建經費約六百億元。

左營案評估 營運面臨風險

鐵道局為此開始進行綜合規畫及環境評估，發現左營案未來營運時將面臨風險，一旦往來屏東軌道的道岔有問題，從左營站出發的列車恐卡在基地內，這也讓進入高雄市區、高雄車站的「高雄案」再度被討論。

卓榮泰昨參加高雄車站天棚啟用典禮時，宣布高鐵南延屏東改採「高雄案」。他說，很多鄉親原本希望走左營線，但考量運輸量能要增加、行車要安全順暢，不得不改變原來想法。

卓榮泰表示，高鐵若行經仁武工業區會經過石化廠，安全堪虞，加上交叉路徑引發的技術性問題，營運風險急劇升高，才決定調整計畫；採「高雄案」是希望兼顧高雄南區、北區發展均衡，並振興車站周邊，盼能把工程衝擊減到最小，因此提三點要求，包括施工要考慮技術、衝擊，務必結合周邊土地活化、公私部門合作開發，並提升整體行人環境。

由於高雄車站剛歷經十餘年的鐵路地下化工程，剛改建完成的高雄車站昨天啟用，周邊店家才走過漫長的蕭條期，如今「高雄案」拍板，擔心高鐵南延交通黑暗期又要重演。

鐵道局表示，將與高雄市府成立規畫工作平台，盡速啟動後續綜合規畫及環評作業，但光是二階環評恐要三至四年才能核定。

高鐵南延屏東 改經高雄車站 製表／周湘芸
高鐵南延屏東 改經高雄車站 製表／周湘芸

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