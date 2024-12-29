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民團批「政治路線浪費納稅錢」

聯合報／ 記者潘奕言／屏東報導
高鐵南延將採高雄方案進高雄車站，附近居民擔心交通黑暗期要再延數年，高雄車站附近仍有工程正在進行。記者劉學聖／攝影
高鐵南延將採高雄方案進高雄車站，附近居民擔心交通黑暗期要再延數年，高雄車站附近仍有工程正在進行。記者劉學聖／攝影

行政院長卓榮泰昨宣布高鐵南延屏東將採高雄方案，爭取高鐵到屏東聯盟表示，之前左營方案政府已決策錯誤，現在決定高雄方案也急就章，恐淪為失敗決策二點○，而高鐵延伸屏東六塊厝跟台鐵現有路線平行，重複建設只是衝擊台鐵運量及債留子孫，應延伸至潮州以南才有利發展。

高鐵延伸屏東方案再變，地方譁然，爭取高鐵到屏東聯盟召集人蘇穩中認為，高鐵不是捷運，政府不該一錯再錯，應透過更嚴謹討論、更好的決策品質，延伸到更適合帶動屏東發展的屏東潮州地區才對。他說，未來高鐵若要繼續東延至台東，就不該由高雄接到屏東六塊厝，而應到潮州以南，才有利未來串聯環島。

聯盟也在臉書發文，要屏東縣長周春米向縣民道歉。聯盟指出，前縣長潘孟安當初不斷施壓行政院，讓一條不成熟的「政治路線」（左營—六塊厝案）定案，結果預算沒花在刀口上，浪費人民無數納稅錢，現任縣長沒對路線改變而道歉，竟跟著高雄「喊燒（附和之意）」，說是遲來正義，令人傻眼。

屏東李小姐說，屏東六塊厝到左營高鐵站已有台鐵運輸，還不如加班做好接駁更實在。郭小姐說，未來坐高鐵到屏東六塊厝站，離屏東市還有一段路，一樣要轉車。

屏東縣政府表示，高鐵延伸對屏東不但能落實交通平權，也是政府打造大南方Ｓ科技廊道的重要一環，對屏東未來科技產業發展至關重要。

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