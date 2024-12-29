政治凌駕專業？ 交通部：評估才看出可行性

交通部鐵道局曾在二○一九年評估「高雄方案」所需經費至少一千兩百億元，加上拆遷數多，認為「左營方案較具效益，如今「高雄方案」卻敗部復活，引發外界質疑政治凌駕專業。對此，交通部官員表示，就是按照不同程度技術評估的深入度，一定是愈評估愈精準才能看出可行性。

交通部鐵道局則說，當初左營方案走後勁溪路廊，但經過台塑仁武廠，不過在環評階段公開說明會中，石化業者、地方民意代表反映，認為路線緊鄰台塑仁武廠，有公共安全隱患，因民眾反彈強烈，行政院去年一月才同意部分路段改沿高屏二快續行評估。

鐵道局表示，不過改路線後，發現路線到左營站往東，在極短距離內有四組道岔，一旦發生故障恐影響營運，且日本原廠也認為，該長度不足以做脫軌器跟脫軌距離。

鐵道局表示，交通部歷經半年蒐集各層級意見後，各界提出高雄需要第二座高鐵車站，大部分民眾也贊同高雄方案，僅高雄車站周邊住戶認為，歷經鐵路地下化十幾年已受苦很久，現在又要面臨高鐵工程。高雄方案預計會採潛盾工法盡量減少拆遷數，也跟高雄市政府協調，與高雄車站大都更計畫一同推動都更，減少周邊民眾損失。