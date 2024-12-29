聽新聞
0:00 / 0:00

政治凌駕專業？ 交通部：評估才看出可行性

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導
行政院長卓榮泰（中）昨天宣布高鐵南延將採高雄方案進高雄車站，活動中與交通部長陳世凱（右）與高雄市長陳其邁（左）合影。記者劉學聖／攝影
行政院長卓榮泰（中）昨天宣布高鐵南延將採高雄方案進高雄車站，活動中與交通部長陳世凱（右）與高雄市長陳其邁（左）合影。記者劉學聖／攝影

交通部鐵道局曾在二○一九年評估「高雄方案」所需經費至少一千兩百億元，加上拆遷數多，認為「左營方案較具效益，如今「高雄方案」卻敗部復活，引發外界質疑政治凌駕專業。對此，交通部官員表示，就是按照不同程度技術評估的深入度，一定是愈評估愈精準才能看出可行性。

交通部鐵道局則說，當初左營方案走後勁溪路廊，但經過台塑仁武廠，不過在環評階段公開說明會中，石化業者、地方民意代表反映，認為路線緊鄰台塑仁武廠，有公共安全隱患，因民眾反彈強烈，行政院去年一月才同意部分路段改沿高屏二快續行評估。

鐵道局表示，不過改路線後，發現路線到左營站往東，在極短距離內有四組道岔，一旦發生故障恐影響營運，且日本原廠也認為，該長度不足以做脫軌器跟脫軌距離。

鐵道局表示，交通部歷經半年蒐集各層級意見後，各界提出高雄需要第二座高鐵車站，大部分民眾也贊同高雄方案，僅高雄車站周邊住戶認為，歷經鐵路地下化十幾年已受苦很久，現在又要面臨高鐵工程。高雄方案預計會採潛盾工法盡量減少拆遷數，也跟高雄市政府協調，與高雄車站大都更計畫一同推動都更，減少周邊民眾損失。

交通部 行政院 高鐵 高雄車站

延伸閱讀

高鐵南延拍板「高雄方案」 高鐵公司：可分享實務經驗

高鐵南延屏東採高雄方案 政院曝幕後決策：達最大利益

高鐵南延拍板高雄方案 鐵道局與高市府成立規劃工作平台

影／高鐵南延採高雄方案 將以工程技術降低施工影響

相關新聞

卓揆翻案！5年評估歸零 高鐵南延屏東「高雄車站取代左營案」

行政院長卓榮泰昨宣布高鐵南延屏東確定採「高雄案」，在高雄車站增設高雄站，推翻今年一月核定的「左營案」，主要考量是運輸量能...

高鐵南延轉彎…效益卻從未說清 為延而延陪葬專業

高鐵南延案爭議多年，直到二○一九年拍板「左營方案」，如今卻「突然」發現左營方案有問題，一切都從頭來過。花了五年、上億元做...

專家看法／高鐵南延路廊 幾與台鐵重疊

高鐵南延屏東從「左營方案」大轉彎為「高雄方案」，綜合規畫、環境評估全數重來，將面臨龐大成本。多名交通學者專家質疑，當年選...

憂多於喜 居民愁：我有第二個20年嗎

高鐵南延的「高雄方案」拍板，將進到高雄車站，車站周邊商圈及居民憂慮卻多於歡喜，擔心房子拆遷，交通黑暗期再來一次，商圈復振...

政治凌駕專業？ 交通部：評估才看出可行性

交通部鐵道局曾在二○一九年評估「高雄方案」所需經費至少一千兩百億元，加上拆遷數多，認為「左營方案較具效益，如今「高雄方案...

民團批「政治路線浪費納稅錢」

行政院長卓榮泰昨宣布高鐵南延屏東將採高雄方案，爭取高鐵到屏東聯盟表示，之前左營方案政府已決策錯誤，現在決定高雄方案也急就...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。