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憂多於喜 居民愁：我有第二個20年嗎
高鐵南延的「高雄方案」拍板，將進到高雄車站，車站周邊商圈及居民憂慮卻多於歡喜，擔心房子拆遷，交通黑暗期再來一次，商圈復振力道更加疲弱。民代希望把握這次車站重生的機會，搭配都更及商圈活化策略，不要讓高雄車站成為商圈中的孤島，讓周邊商圈再一次失望。
高鐵南延的高雄方案將沿著台鐵鐵路地下化旁的路廊進入高雄車站，再往東延伸到屏東六塊厝，全長約廿八點八公里，二○一八年時初估總經費約一千二百十七億元，如今物價上揚，工程費勢再追高。
對此於高雄車站鄰近商圈及居民反應不一。長明商圈促進會理事長盧澤榮說，高鐵進入高雄車站可促成都市更新，但店家擔心交通黑暗期延長。
高雄火車站後驛的安寧街商圈，素有「南部五分埔」之稱，因高雄鐵路地下化工程前後已長達廿年，生意一落千丈，火車站周邊主要黃金幹道卻長期掛滿了「租、售」看板，十分突兀，市容蕭條。
如今高鐵又將進入高雄火車站，居民卻高興不起來，一名成衣業者嘆說，之前鐵路地下化工程一挖十多年，導致商圈沒落，「交通黑暗期難道又要再來一次」？有居民更感慨「我有第二個廿年嗎？」
國民黨籍高雄市議員白喬茵說，高鐵站南延，大家除擔心交通黑暗期，還有拆遷問題，但究竟要拆多少民宅、範圍多大，交通部都沒法給市民一個交代。民進黨籍議員湯詠瑜則認為，高鐵進入高雄市區，有助促進區域平衡發展。市府應搭配都市更新與商圈活化計畫，提升轉運效率。
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