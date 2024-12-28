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高鐵延屏東進高雄 鐵道局：工期、經費待精算

中央社／ 台北28日電

行政院長卓榮泰今天宣布，高鐵南延屏東路線將採取進入台鐵高雄車站的「高雄方案」。「高雄案」工期與經費，鐵道局表示，目前無法預估，必須在綜合規劃階段精算。

高鐵南延屏東的路線，確定從原先的「左營案」改為進入高雄市區的「高雄案」，鐵道局將重做環境影響評估與綜合規劃，預估要花3到4年時間。

有民眾關心高鐵延屏東何時能通車，鐵道局說，環評完成後須通過環境部環評大會審查，綜合規劃與環評須由行政院核定後，才能開始細部設計，而施工期也要在綜合規劃階段才能精算，這些都不是現在能預測準確。

經費部分也相同，鐵道局說，「高雄案」大部分地下段採潛盾工法，並新增鳳山站評估，經費有待綜合規劃到一定階段時再精算。

根據鐵道局先前對「左營案」做的綜合規劃，預估工期約10年；而鐵道局多年前提出高鐵延屏東4個方案時，「左營案」約新台幣550多億元，「高雄案」最貴約1200億元。

工程界預估現階段「高雄案」經費至少要2000億元，鐵道局的看法仍舊謹慎，認為與工期一樣，有待綜合規劃時精算才會準確。

台灣高鐵公司回應，高鐵南延屬國家重大交通政策，由政府規劃研議，若交通部需高鐵公司提供興建及營運經驗，高鐵公司將分享實務經驗，供政府參考。

高鐵

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