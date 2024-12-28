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高鐵南延拍板「高雄方案」 高鐵公司：可分享實務經驗
高鐵南延屏東方案今拍板，行政院長卓榮泰今宣布將採「高雄方案」。交通部鐵道局預計明年1月啟動綜合規劃及環境影響評估作業。台灣高鐵公司表示，高鐵南延屬國家重大交通政策，若有需要將分享實務經驗供政府參考。
高鐵南延屏東原預計採「左營方案」，但傳有營運風險，屏東軌道道岔一旦故障，左營站出發列車恐卡在基地內，讓進入高雄市區的「高雄方案」敗部復活。
根據鐵道局規劃，高雄方案路線長度25.9公里，涵蓋左營至鳳山地下段16.4公里、鳳山至屏東高架段9.5公里，沿高雄鐵路地下化路廊經高雄車站延伸至屏東六塊厝車站，沿途停靠高雄車站。而多數路段採潛盾工法，於市區30米下作業，少數明挖引道採半半或多階段施工。
高鐵公司今指出，高鐵南延屬國家重大交通政策，由政府規劃研議，若交通部需高鐵公司提供興建及營運經驗，將分享實務經驗供政府參考。
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