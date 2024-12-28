快訊

網友敲碗合體張惠妹！蔡依林真的出現了 狂喊「催落」

做愛心反被罵？台灣人1文化在日本是大忌 日網紅：一定破口大罵

台灣夯事回顧／你全知道嗎？2024熱門神曲串燒 台灣「熱搜關鍵字」一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

高鐵南延拍板「高雄方案」 高鐵公司：可分享實務經驗

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
高鐵南延將採高雄方案進高雄車站，附近居民擔心交通黑暗期要再延數年，交通部鐵道局表示會以各種工程技術降低施工影響。記者劉學聖／攝影
高鐵南延將採高雄方案進高雄車站，附近居民擔心交通黑暗期要再延數年，交通部鐵道局表示會以各種工程技術降低施工影響。記者劉學聖／攝影

高鐵南延屏東方案今拍板，行政院長卓榮泰今宣布將採「高雄方案」。交通部鐵道局預計明年1月啟動綜合規劃及環境影響評估作業。台灣高鐵公司表示，高鐵南延屬國家重大交通政策，若有需要將分享實務經驗供政府參考。

高鐵南延屏東原預計採「左營方案」，但傳有營運風險，屏東軌道道岔一旦故障，左營站出發列車恐卡在基地內，讓進入高雄市區的「高雄方案」敗部復活。

根據鐵道局規劃，高雄方案路線長度25.9公里，涵蓋左營至鳳山地下段16.4公里、鳳山至屏東高架段9.5公里，沿高雄鐵路地下化路廊經高雄車站延伸至屏東六塊厝車站，沿途停靠高雄車站。而多數路段採潛盾工法，於市區30米下作業，少數明挖引道採半半或多階段施工。

高鐵公司今指出，高鐵南延屬國家重大交通政策，由政府規劃研議，若交通部需高鐵公司提供興建及營運經驗，將分享實務經驗供政府參考。

高鐵

延伸閱讀

高鐵南延屏東採高雄方案 政院曝幕後決策：達最大利益

高鐵延伸屏東採高雄方案 聯盟：失敗決策應延伸到潮州

高鐵南延拍板高雄方案 鐵道局與高市府成立規劃工作平台

影／高鐵南延採高雄方案 將以工程技術降低施工影響

相關新聞

高鐵南延拍板「高雄方案」 高鐵公司：可分享實務經驗

高鐵南延屏東方案今拍板，行政院長卓榮泰今宣布將採「高雄方案」。交通部鐵道局預計明年1月啟動綜合規劃及環境影響評估作業。台...

高鐵南延屏東採高雄方案 政院曝幕後決策：達最大利益

高鐵南延屏東計畫確定採串連台鐵高雄車站的「高雄方案」。行政院透露，考量高鐵左營站量能不足和未來都更影響，延伸價值不大，因...

高鐵延伸屏東採高雄方案 聯盟：失敗決策應延伸到潮州

行政院長卓榮泰今日宣布高鐵南延屏東將採高雄方案，爭取高鐵到屏東聯盟表示，之前決定高鐵左營方案政府已經決策錯誤一次，現在決...

高鐵南延拍板高雄方案 鐵道局與高市府成立規劃工作平台

高鐵南延屏東原預計採「左營方案」，但傳有營運風險。行政院長卓榮泰今拍板，將採進入高雄車站的「高雄方案」。交通部鐵道局表示...

影／高鐵南延採高雄方案 將以工程技術降低施工影響

行政院長卓榮泰宣布高鐵南延將採高雄方案高鐵將拉進市區，高雄車站周邊商圈及居民喜憂參半，擔心施工衝擊及交通黑暗期再延長數年...

高鐵南延進高雄車站 商家、居民憂交通黑暗期、生意慘

行政院長卓榮泰今宣布「高鐵南延進入高雄火車站」，這項利多讓市府雀躍不已，但火車站附近有「南部五分埔」之稱的商家及居民則說...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。