高鐵南延屏東路線拍板 卓揆宣布行經台鐵高雄站

行政院長卓榮泰28日宣布，高鐵南延屏東路線將採取進入台鐵高雄車站的「高雄方案」，未來將進行高雄大都更計畫。

台鐵高雄車站今舉行「高雄新車站廣場成圓天棚啟用典禮」，卓榮泰親自出席典禮，並登上天棚巡禮，揭曉命名為「高雄綠之丘」，並做以上表示。

卓榮泰指出，高鐵從高雄到屏東的延伸，也是大南方新矽谷計畫的延伸，打造高雄、屏東生活圈。雖很多鄉親也希望高鐵延伸能走左營線，但經行車安全、高鐵運作等多方面考量，將採取「高雄方案」。

卓榮泰還提到，高雄新車站結合周邊發展，鐵路沿線與高雄捷運及環狀輕軌相互連結，將成為重要交通樞紐及城市新地標。政府考量台灣均衡發展及高雄城市願景，隨著高雄新車站落成，決定高鐵延伸屏東線採用「高雄方案」，未來高鐵經高雄站延伸到屏東，將高雄與屏東納為高鐵共同生活圈，讓高雄成為「大南方新矽谷」的重要基地，以及台灣新南向的重要門戶。

卓榮泰表示，在行政院經濟發展委員會「均衡台灣」主題中，將嘉義、台南、高雄、屏東等四縣市劃為「大南方新矽谷」，並推動亞灣2.0計畫，希望吸引更多國內外廠商進駐高雄，並帶動在地傳統產業與中小企業發展。

卓榮泰指出，賴總統上任後，即指示行政院對全台鐵路軌道建設儘速全面檢討，其中包括串通南北西線高鐵，使之更具經濟效益與未來前瞻的延伸。北部宜蘭線已完成規劃，但南部高鐵路線時有不同意見。政府必須兼顧高雄市未來整體發展，在交通部李孟諺及陳世凱等部長與高雄市府討論，並納入高雄市立法委員、市議會、鄉親的意見，隨著高雄新車站的落成，整體高雄交通建設將進入新階段，最終決定採用高雄方案，將高雄與屏東納為高鐵共同生活圈，以充沛的交通量能作為「大南方新矽谷」與亞洲新灣區2.0計畫的運輸管道，讓高雄成為大南方新矽谷的重要基地，成為台灣新南向的重要門戶。

卓榮泰表示，未來高鐵經過高雄站延伸到屏東，這是屏東鄉親所期盼的，高雄在左營站運量飽和下，也需要第二座高鐵站，台灣更需要這一條台灣產業生命線的延長線，這不僅是一條線、一個點，也會讓周邊國公有土地、廠商與住家一併參與，形成大都更時代。