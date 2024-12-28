高鐵延伸屏東路線底定 聯盟：到潮州更適合
行政院長卓榮泰宣布高鐵延伸屏東採高雄路線方案，屏東站址設在六塊厝。爭取高鐵到屏東聯盟今天表示，高鐵應延伸到更適合帶動屏東發展的潮州地區。
爭取高鐵到屏東聯盟今天發布聲明指出，當初路線延伸六塊厝，後因相關工程技術出現嚴重問題無法克服，才有後來高雄案重新復活，但是高雄案討論不到半年就快速決定，這種決策品質不是效率，而是粗糙。
聯盟表示，高雄車站站體接近完工，如果確定延伸高雄車站，試想又得延長工期，大肆開挖地基或是住戶拆遷，影響周邊居民生活品質甚鉅，恐怕又讓高雄車站變成萬年施工車站。
聯盟強調，未來延伸屏東六塊厝已毫無任何屏東交通運輸改革的重大意義，等於跟台鐵現有路線平行，重複建設只是衝擊台鐵運量，以及債留子孫；高鐵建設未來應該設法透過更嚴謹討論、更好決策品質，延伸到更適合帶動屏東發展的潮州地區。
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