快訊

死後不得安寧！ 瓊瑤媳忍無可忍發4聲明：比電視劇還狗血

國3通霄北上路段2曳引車碰撞 大型吊車出動…車流嚴重回堵數公里

入冬最強冷氣團來襲！不到4天 北市內科OHCA死亡案已29人

高鐵延屏東綜規與環評重做 鐵道局估需3到4年

中央社／ 台北28日電

高鐵南延屏東路線確定由原先「左營案」改為「高雄案」。鐵道局將重做綜合規畫與環評，估計要3到4年時間。台灣軌道工程學會認同「高雄案」可帶動高雄市區發展。

交通部於108年9月27日宣布採左營案，初估自高鐵左營站先倒退再岔出經高雄市仁武、鳥松、大樹等區，跨越高屏溪進入屏東縣，於屏東市台糖六塊厝農場設站。

不過，「左營案」進入綜合規劃階段時，面臨原先未預料到的問題，先是經過石化廠區的路線，引起地方對安全隱憂而抗爭，行政院於112年1月同意將有爭議路段改與高屏二快共用路廊，路線縮短為16.8公里，後來又發現會與高鐵左營基地產生過軌等技術上高風險問題，今年初改評估進高雄市區的「高雄案」，今天終於定案。

鐵道局官員坦言，先前高鐵延屏東的綜合規畫環境影響評估，都是針對「左營案」，現在必須針對「高雄案」全部重新做，現在馬上就會開始，估計要3到4年時間才完成。

鐵道局108年評估高鐵延屏東時，原本就包括「高雄案」在內共4個方案，當時「高雄案」預估經費1200億元，是4個方案中最高的。

根據今天核定的「高雄案」，路線長25.9km，左營-鳳山16.4公里為地下段，鳳山-屏東9.5公里為高架段。

鐵道局說，經費一定與當年預估的不同，但詳細數字要在綜合規劃階段時再精算

工程界以近幾年物價上漲，及多項軌道工程因流標不斷加高經費推算，加上新核定的「高雄案」還納入新設鳳山站的考量，經費不會少於新台幣2000億元，甚至可能到2500億元。

不過，工程界認為，「高雄案」優於「左營案」。台灣軌道工程學會11月舉辦高鐵延屏東專家學者座談時，就說明在技術上，「高雄案」沒有「左營案」改建站內軌道及系統的複雜問題，就系統永續營運而言為較佳方案；另外，高鐵進高雄車站，可結合城市發展規劃，帶來出入旅運人流及帶動高雄市區發展，與左營方案僅新增屏東站所創造運輸效益完全不同。

高鐵

延伸閱讀

高鐵南延屏東路線底定 政院：均衡南北高雄發展

高鐵南延屏東採高雄方案 政院曝幕後決策：達最大利益

高鐵延伸屏東採高雄方案 聯盟：失敗決策應延伸到潮州

高鐵南延拍板高雄方案 鐵道局與高市府成立規劃工作平台

相關新聞

高鐵南延屏東採高雄方案 政院曝幕後決策：達最大利益

高鐵南延屏東計畫確定採串連台鐵高雄車站的「高雄方案」。行政院透露，考量高鐵左營站量能不足和未來都更影響，延伸價值不大，因...

高鐵延伸屏東採高雄方案 聯盟：失敗決策應延伸到潮州

行政院長卓榮泰今日宣布高鐵南延屏東將採高雄方案，爭取高鐵到屏東聯盟表示，之前決定高鐵左營方案政府已經決策錯誤一次，現在決...

高鐵南延拍板高雄方案 鐵道局與高市府成立規劃工作平台

高鐵南延屏東原預計採「左營方案」，但傳有營運風險。行政院長卓榮泰今拍板，將採進入高雄車站的「高雄方案」。交通部鐵道局表示...

影／高鐵南延採高雄方案 將以工程技術降低施工影響

行政院長卓榮泰宣布高鐵南延將採高雄方案高鐵將拉進市區，高雄車站周邊商圈及居民喜憂參半，擔心施工衝擊及交通黑暗期再延長數年...

高鐵南延進高雄車站 商家、居民憂交通黑暗期、生意慘

行政院長卓榮泰今宣布「高鐵南延進入高雄火車站」，這項利多讓市府雀躍不已，但火車站附近有「南部五分埔」之稱的商家及居民則說...

高鐵南延拍板「高雄方案」 鐵道局曝下一步、與市府推周邊大都更計畫

高鐵南延屏東原預計採「左營方案」，但傳有營運風險，屏東軌道道岔一旦故障，左營站出發列車恐卡在基地內，讓進入高雄市區的「高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。