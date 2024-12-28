高鐵南延屏東路線底定 政院：均衡南北高雄發展

行政院長卓榮泰今天宣布，高鐵南延屏東路線將採取進入台鐵高雄車站的「高雄方案」。政院指出，此方案相比左營站方案班次較多、容量較大，且高雄站已預留施工空間，加上高雄站本身是共構車體，周遭需要拆除的房子比較少，可達到最高利益，均衡南北高雄發展。

卓榮泰上午出席台鐵高雄車站「地下廣場成圓與天棚啟用儀式」，他致詞時宣布，高鐵南延屏東路線將採取進入台鐵高雄車站的「高雄方案」，未來將進行高雄大都更計畫。

對於高鐵南延屏東路線底定，行政院發言人李慧芝今天在屏東縣參訪文化建設前受訪指出，高鐵南延至屏東最後選擇「高雄方案」，將可串連高屏生活圈，搭配行政院的大南方新矽谷計畫，和高屏嘉南的S科技廊帶，可進一步帶動高雄和屏東的科技發展。

李慧芝也說，最終會拍板高雄方案，主要是發現左營站機電延伸不足、容量也不夠，月台一小時只能有2班車，對高鐵延伸價值不大，而若從台鐵高雄站延伸的話，高雄站之前已經有預留空間可以施工，加上高雄站本身就是共構車體，周遭需要拆除的房子比較少，將能達到最高利益。

李慧芝表示，未來高雄會有左營站跟高雄站2個高鐵站，中央也將協助高雄的大都更計畫，讓南高雄、北高雄均衡發展。

同場的屏東縣長周春米則表示，過往大家都說高屏溪是個天險很難跨越，雖然好事多磨，但高鐵南延途徑目前也已定案，感謝卓榮泰、交通部長陳世凱、交通部鐵道局等各方協助。

周春米說，屏東科學園區已經動土，且展開招商，迫切需要高速鐵路建設；如今高鐵南延屏東拍板定案，相信對發展南高雄、北屏東都是很大的幫助，未來希望大家全力推動，加速動土施工，讓高屏共榮共好。