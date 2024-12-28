快訊

死後不得安寧！ 瓊瑤媳忍無可忍發4聲明：比電視劇還狗血

國3通霄北上路段2曳引車碰撞 大型吊車出動…車流嚴重回堵數公里

入冬最強冷氣團來襲！不到4天 北市內科OHCA死亡案已29人

高鐵南延屏東路線底定 政院：均衡南北高雄發展

中央社／ 高雄28日電

行政院長卓榮泰今天宣布，高鐵南延屏東路線將採取進入台鐵高雄車站的「高雄方案」。政院指出，此方案相比左營站方案班次較多、容量較大，且高雄站已預留施工空間，加上高雄站本身是共構車體，周遭需要拆除的房子比較少，可達到最高利益，均衡南北高雄發展。

卓榮泰上午出席台鐵高雄車站「地下廣場成圓與天棚啟用儀式」，他致詞時宣布，高鐵南延屏東路線將採取進入台鐵高雄車站的「高雄方案」，未來將進行高雄大都更計畫。

對於高鐵南延屏東路線底定，行政院發言人李慧芝今天在屏東縣參訪文化建設前受訪指出，高鐵南延至屏東最後選擇「高雄方案」，將可串連高屏生活圈，搭配行政院的大南方新矽谷計畫，和高屏嘉南的S科技廊帶，可進一步帶動高雄和屏東的科技發展。

李慧芝也說，最終會拍板高雄方案，主要是發現左營站機電延伸不足、容量也不夠，月台一小時只能有2班車，對高鐵延伸價值不大，而若從台鐵高雄站延伸的話，高雄站之前已經有預留空間可以施工，加上高雄站本身就是共構車體，周遭需要拆除的房子比較少，將能達到最高利益。

李慧芝表示，未來高雄會有左營站跟高雄站2個高鐵站，中央也將協助高雄的大都更計畫，讓南高雄、北高雄均衡發展。

同場的屏東縣長周春米則表示，過往大家都說高屏溪是個天險很難跨越，雖然好事多磨，但高鐵南延途徑目前也已定案，感謝卓榮泰、交通部長陳世凱、交通部鐵道局等各方協助。

周春米說，屏東科學園區已經動土，且展開招商，迫切需要高速鐵路建設；如今高鐵南延屏東拍板定案，相信對發展南高雄、北屏東都是很大的幫助，未來希望大家全力推動，加速動土施工，讓高屏共榮共好。

高鐵

延伸閱讀

高鐵南延屏東採高雄方案 政院曝幕後決策：達最大利益

影／高鐵南延採高雄方案 將以工程技術降低施工影響

高鐵南延屏東為何不選左營？ 卓榮泰親上火線揭曉

高鐵南延確定採高雄方案 民代：把握機會讓高雄市區重生

相關新聞

高鐵南延屏東採高雄方案 政院曝幕後決策：達最大利益

高鐵南延屏東計畫確定採串連台鐵高雄車站的「高雄方案」。行政院透露，考量高鐵左營站量能不足和未來都更影響，延伸價值不大，因...

高鐵延伸屏東採高雄方案 聯盟：失敗決策應延伸到潮州

行政院長卓榮泰今日宣布高鐵南延屏東將採高雄方案，爭取高鐵到屏東聯盟表示，之前決定高鐵左營方案政府已經決策錯誤一次，現在決...

高鐵南延拍板高雄方案 鐵道局與高市府成立規劃工作平台

高鐵南延屏東原預計採「左營方案」，但傳有營運風險。行政院長卓榮泰今拍板，將採進入高雄車站的「高雄方案」。交通部鐵道局表示...

影／高鐵南延採高雄方案 將以工程技術降低施工影響

行政院長卓榮泰宣布高鐵南延將採高雄方案高鐵將拉進市區，高雄車站周邊商圈及居民喜憂參半，擔心施工衝擊及交通黑暗期再延長數年...

高鐵南延進高雄車站 商家、居民憂交通黑暗期、生意慘

行政院長卓榮泰今宣布「高鐵南延進入高雄火車站」，這項利多讓市府雀躍不已，但火車站附近有「南部五分埔」之稱的商家及居民則說...

高鐵南延拍板「高雄方案」 鐵道局曝下一步、與市府推周邊大都更計畫

高鐵南延屏東原預計採「左營方案」，但傳有營運風險，屏東軌道道岔一旦故障，左營站出發列車恐卡在基地內，讓進入高雄市區的「高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。