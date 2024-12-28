高鐵南延屏東採高雄方案 政院曝幕後決策：達最大利益

高鐵南延屏東計畫確定採串連台鐵高雄車站的「高雄方案」。行政院透露，考量高鐵左營站量能不足和未來都更影響，延伸價值不大，因此拍板高雄方案，發揮最大利益；屏東縣長周春米則感謝各界協助，儘管好事多磨，但屏東已準備好加速動土施工，盼高屏共好共榮。

行政院長卓榮泰今早在台鐵高雄車站「地下廣場成圓與天棚啟用儀式」指出，高鐵從高雄到屏東的延伸，是大南方新矽谷計畫的延伸，能打造高屏生活圈。他並宣布，高鐵南延屏東路線與台鐵高雄車站共構，未來將進行高雄大都更計畫。

高鐵南延屏東方案在「高雄方案」與「左營方案」之間評估，高雄方案是指高鐵沿著台鐵旁路廊，地下化進入高雄車站，再往東延伸到屏東六塊厝；左營方案則是指高鐵左營站以北分岔，再以高架往東延伸至屏東六塊厝。

之所以拍板高雄方案，行政院發言人李慧芝說明，高鐵左營站機電容量不足，衝擊未來營運，且運載量能不夠，月台一小時可能只有兩班車，延伸價值不大，而過去台鐵高雄站已預留（高鐵月台）空間，能作為共構車站，加上此方案須拆除的房子較少，能達到最大利益。

李慧芝指出，未來高雄將進行大都更計畫，幫助高雄車站都耕，發展南高雄，因此未來高雄將有左營、高雄兩個高鐵站，能均衡南高雄、北高雄的發展，達到均衡台灣；未來高鐵南延後將可串連高屏生活圈，搭配行政院大南方新矽谷計畫，和高屏嘉南的S科技廊帶，進一步帶動高屏科技發展。

周春米笑稱，高鐵南延屏東好事多磨，路線確定有異高屏共榮共好，對發展南高雄、北屏東也有很大助益。她指出，位於六塊厝的高鐵屏東站，現已規劃307公頃的特定區，屏東科學園區現已動土且展開招商，迫切需要交通建設，未來將全力推動，加速動土施工。