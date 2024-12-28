高鐵南延拍板「高雄方案」 鐵道局曝下一步、與市府推周邊大都更計畫

高鐵南延屏東原預計採「左營方案」，但傳有營運風險，屏東軌道道岔一旦故障，左營站出發列車恐卡在基地內，讓進入高雄市區的「高雄方案」敗部復活。行政院長卓榮泰今宣布拍板將採進入高雄車站的「高雄方案」，交通部鐵道局表示，即刻啟動辦理綜合規畫及環境影響評估作業，以各種工程技術降低施工影響。

屏東居民盼高鐵南延長達10幾年，時任行政院長蘇貞昌2019年南下宣布高鐵延伸到屏東，行政院今年1月初核定，從現行高雄左營站往北，避開石化廠區，改與高屏二快共用路廊。不料，時任交通部長李孟諺今年7月又稱，高鐵找日本車輛原廠及軌道專家討論，發現該方案存有風險，讓進入高雄市區、高雄車站的「高雄方案」有望起死回生。

台灣軌道工程學會今年11月參訪高鐵左營站及高雄車站，專家學者指出，左營方案雖然較節省經費、路線較短，但涉及系統機電改建，恐犧牲長遠營運效率；高雄方案雖然經費為2倍、拆遷數較多，但沒有改建站內軌道及系統的複雜問題，且對高雄車站周圍及南高雄經濟效益較佳，就永續營運而言為較佳方案。

儘管近日多位立委質詢及專家學者評估，均讓選定「高雄方案」的決議呼之欲出，但交通部遲未鬆口，直至今天高雄車站啟用才由行政院長卓榮泰親自宣布定調。

鐵道局表示，交通部歷經半年蒐集各層級意見後，各界提出高雄需要第2座高鐵車站的訴求，行政院今宣布高鐵延伸屏東計畫以「高雄方案」繼續推進，要求交通部以新技術、降低衝擊、沿線綠美化等3大原則進行規畫，與地方政府積極合作整體規畫開發。